- HSV intende continuare a sostenere Vuskovic.

Dopo la sconfortante notizia della sospensione del calciatore Mario Vuskovic fino al 2026 per doping, il Hamburger SV sostiene il suo giocatore. Il direttore sportivo Stefan Kuntz ha dichiarato in un'intervista del club: "Non abbandoniamo Mario". L'allenatore Steffen Baumgart ha fatto eco a Kuntz, dicendo: "In primo luogo, si tratta di questo giovane". Prima della partita contro il Preußen Münster sabato (13:00 CET/Sky), Baumgart ha chiarito: "Sì, influenzerà tutti, non c'è dubbio".

L'allenatore è sembrato senza parole dopo l'annuncio della sentenza del caso di appello di Vuskovic presso il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) martedì. "È difficile per me prepararmi per questo e capire cosa dire", ha ammesso Baumgart.

Media: Il club potrebbe risolvere il contratto

Il club sembra sopraffatto. Un rapporto del "Hamburger Abendblatt" ha suggerito che l'HSV potrebbe dover risolvere il contratto di Vuskovic. Il club sta anche valutando l'idea di intentare una causa contro Vuskovic.

Il direttore finanziario Eric Huwer ha condiviso i suoi pensieri nell'intervista, dicendo: "Non possiamo prendere decisioni affrettate in una situazione così complicata". Huwer ha aggiunto: "Dobbiamo accettare che l'appello di Mario al TAS è fallito e le prospettive per ulteriori azioni legali sono scarse".

Vuskovic ha utilizzato i suoi social media per dichiarare la sua innocenza dopo la sentenza. "Non ho fatto nulla di male e non mi tirerò indietro finché non dimostrerò la mia innocenza", ha pubblicato su Instagram.

Il club sta attualmente cercando modi per affrontare le conseguenze della sospensione di Vuskovic. Despite the challenging circumstances, Huwer emphasized the importance of making informed decisions.

