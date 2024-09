- HSV e il giocatore difensivo Jonas David hanno mutuamente terminato il loro accordo.

Hamburg SV e il difensore Jonas David hanno deciso di separarsi amichevolmente, come annunciato dal club di seconda divisione. Il 24enne sta cercando nuove opportunità, ma i prossimi passi del centrale difensivo non sono ancora chiari.

Nella scorsa stagione, il nato a Hamburg David è stato temporaneamente prestato al club di seconda divisione Hansa Rostock, impegnato nella lotta per non retrocedere. Dal suo ingresso nell'accademia giovanile di HSV nel 2014, David ha indossato la maglia dei Hanseats per 58 partite ufficiali in 2. Bundesliga e DFB-Pokal.

