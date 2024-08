- Hrubesch: "Freschezza fisica decisiva contro la Spagna"

L'allenatore tedesco Horst Hrubesch ritiene che la condizione fisica dopo tre settimane di torneo sia cruciale nella partita per il terzo posto contro la Spagna alle Olimpiadi. "Al momento, abbiamo tutti lo stesso carico di lavoro. Dipenderà da chi è ancora fresco fisicamente", ha detto il 73enne a Lione. Lì, la squadra tedesca di calcio femminile giocherà contro le campionesse del mondo venerdì (15:00 CEST/ZDF e Eurosport) per la medaglia di bronzo.

La sua squadra ha dimostrato negli ottavi contro il Canada e nelle semifinali contro gli Stati Uniti (0:1 dopo i tempi supplementari) di cosa è capace. "Cercheremo di portare questo nella ultima partita. Poi vedremo come la squadra spagnola ci gestirà", ha detto Hrubesch.

Mentre la squadra tedesca di calcio femminile ha fallito nella fase a gironi al Mondiale in Australia lo scorso anno, la Spagna ha vinto il titolo per la prima volta. Alle Olimpiadi, la squadra around world footballer Aitana Bonmati ha perso 2:4 contro il Brasile e ha mancato la finale di sabato a Parigi.

Il capitano della DFB Alexandra Popp potrebbe non tornare contro la Spagna. La campionessa olimpica del 2016 ha mancato la partita contro gli Stati Uniti a causa di un'infezione. "Ci vuole un giorno, a volte due o tre", ha detto Hrubesch, aggiungendo a proposito della tre volte goal scorer del torneo infortunata Lea Schüller, che ha la tendinite rotulea: "Ho più preoccupazioni per la condizione di Schüller che per l'infezione di Popp".

