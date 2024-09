HP continua a chiedere rimborsi finanziari in relazione alla scomparsa del magnate Lynch.

A seguito della tragica morte di Mike Lynch nel rovesciamento del suo lussuoso yacht "Bayesian" al largo delle coste siciliane, Hewlett Packard Enterprise (HPE) persevera nella sua richiesta di risarcimento da un miliardo di dollari nei confronti dell'imprenditore britannico del settore tecnologico. La società ha dichiarato la sua determinazione a concludere il caso, secondo un comunicato stampa dell'azienda. La vedova di Lynch, Angela Bacares, che ha miracolosamente sopravvissuto alla tragedia, potrebbe essere ritenuta responsabile, secondo i media di Londra.

HPE si basa sulla sua vittoria in un tribunale civile nel 2022 contro Lynch e il suo precedente direttore finanziario in un tribunale britannico. L'azienda richiede 4 miliardi di dollari (3,62 miliardi di euro) come risarcimento. Un verdetto è in arrivo, sebbene il giudice abbia fatto cenno a danni risarcitori significativamente ridotti.

A 59 anni, Lynch era stato un tempo celebrato come il "Bill Gates britannico", ottenendo un notevole successo in tribunale nel luglio 2022. Il caso riguardava la vendita dell'organizzazione di Lynch, Autonomy, a Hewlett Packard per 11 miliardi di dollari nel 2011. HP aveva esaltato l'acquisizione del software aziendale come un importante traguardo - anche se l'operazione si sarebbe poi rivelata un disastro. L'anno successivo, HP ha accusato Lynch e altri funzionari di Autonomy di aver gonfiato i ricavi dell'azienda prima dell'acquisizione. HP ha poi subito miliardi di perdite e ha licenziato Lynch, che ha sempre mantenuto la sua innocenza.

La morte della giovane figlia in una tragedia sul lussuoso yacht

Le controversie legali con HP sono continuate per anni, culminando nell'estradizione di Lynch negli Stati Uniti per affrontare accuse di frode contabile. Tuttavia, Lynch è stato assolto da una giuria nel giugno 2022. Tuttavia, i problemi legali di Lynch erano lungi dall'essere risolti. Con la sua causa civile contro Lynch, HP è uscita vittoriosa. L'esito del risarcimento finanziario rimane incerto.

Lynch ha incontrato la sua fine prematura quando il suo yacht "Bayesian" è affondato il 19 agosto. Sua figlia di 18 anni e altre cinque persone sono morte. I passeggeri stavano celebrando l'assoluzione di Lynch in un processo per frode negli Stati Uniti riguardante l'acquisizione di Autonomy, che era gestito separatamente dal caso britannico.

