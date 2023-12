'How I Met Your Father' propone uno stantio capovolgimento di genere del format 'Mother'

Il colpo di scena principale consiste nel mostrare la madre, questa volta nel 2050, interpretata da Kim Cattrall. La donna sta raccontando la storia di come ho incontrato il tuo papà al figlio non visto, il che solleva alcune ulteriori possibilità su chi possa essere il padre.

Oltre a questo, la serie si occupa di assemblare un nuovo cast di amici intorno alla versione più giovane della Cattrall, Sophie, interpretata da Hilary Duff. Alla ricerca disperata dell'anima gemella, Sophie si affida alle app di incontri quando viene presentata, trascinando nella sua orbita un autista/insegnante di Uber, Jesse ("Private Practice" Christopher Lowell), e la sua banda, attraverso uno di quegli scenari di telefoni confusi che capitano solo nelle sitcom.

Si tratta di un gruppo più eterogeneo, il che è gradito, ma ha anche l'inevitabile sensazione di dover spuntare delle caselle, visto il candore della serie originale. Il gruppo allargato comprende Valentina (Francia Raisa), l'amica di Sophie, sessualmente avventurosa e che fa i nomi, e la sorella adottiva di Jesse (Tien Tran), che si è appena trasferita a New York da una piccola città.

Girato in un formato tradizionale di sitcom, le risate del pubblico sembrano spesso più apprezzabili di quanto le battute meritino, il che non fa che rafforzare la sensazione che Hulu sia una sede strana per questo esercizio.

La Duff è una protagonista simpatica, approdata qui dopo che Disney+ ha rinunciato al previsto revival di "Lizzie McGuire". Da parte sua, la Cattrall ha saltato la reunion di "Sex and the City" "And Just Like That", il che fornisce una strana simmetria.

Lo show possiede una certa qualità universale nella continua ricerca di amore e romanticismo. Tuttavia, mentre il mistero che circonda il viaggio di Ted è diventato solo una parte dell'attrattiva di "Mother", avendo sperimentato una volta quello scenario, questa volta c'è una forte inclinazione ad augurare a Sophie buona fortuna per la sua ricerca, chiedendole di svegliarmi quando è quasi finita.

"How I Met Your Father" debutta il 18 gennaio su Hulu.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com