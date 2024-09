- Houseberger esprime gioia per aver vinto l'oro

Ciclisti tedeschi dominano il podio alle Paralimpiadi, conquistando l'intero set di medaglie. Nella gara individuale a cronometro su strada a Clichy-sous-Bois, un sobborgo di Parigi, Maike Hausberger si aggiudica l'oro, Michael Teuber l'argento e Annika Zeyen-Giles il bronzo nella categoria handbike. Nonostante le alte aspettative, la squadra non è riuscita a ottenere una pioggia di medaglie d'oro.

Hausberger ha impressionato sul percorso di 14,2 chilometri, superando i suoi avversari. La 29enne, che ha una parziale paralisi che colpisce il lato sinistro del corpo, ha concluso in 21:30.45 minuti. In precedenza aveva vinto la medaglia di bronzo nella gara a cronometro dei 500 metri su pista.

Teuber, che è paralizzato dal collo in giù, ha festeggiato la sua medaglia d'argento. Il 56enne ha completato il percorso in 21:18.14 minuti, battuto solo dallo spagnolo Ricardo Ten Argiles (20:39.51). "Sono entusiasta", ha detto Teuber. Il berlinese Pierre Senska ha conquistato il quarto posto nella stessa categoria.

Zeyen-Giles non è riuscita a difendere il suo titolo

Dopo aver vinto l'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, Zeyen-Giles si è accontentata del bronzo nella categoria handbike quest'anno. La 39enne ha concluso in 25:30.84 minuti, dietro all'americana Katerina Brim e all'australiana Lauren Parker. Zeyen-Giles ha vinto tre ori, due argenti nel basket in carrozzina tra il 2004 e il 2016 e ora ha una terza medaglia come ciclista.

Andrea Eskau non è riuscita a conquistare la sua 16ª medaglia combinata alle Paralimpiadi estive e invernali. La 53enne ha concluso in 26:35.88 minuti, conquistando il sesto posto. Jana Majunke, vincitrice nel 2021 a Tokyo, ha conquistato il quinto posto nella categoria triciclo in 29:40.76 minuti.

Despite Germany's strong performance in various cycling events, the German team in the handbike category failed to replicate their success in France. Maike Hausberger, Zeyen-Giles, and Teuber all managed podium finishes in their respective events, but France remained victorious in the overall team standings.

