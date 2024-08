Hotel crolla, gente spaventata sotto le macerie

Un hotel a Kröv, un comune nel distretto di Bernkastel-Wittlich della Renania-Palatinato, è parzialmente crollato. Secondo le informazioni attuali, fino a nove persone potrebbero essere rimaste intrappolate tra le macerie, con contatti stabiliti con alcune di esse, come riferito dalla polizia durante la notte di mercoledì. In precedenza, SWR aveva riferito questo.

L'hotel a Kröv sta attualmente subendo valutazioni estese per localizzare eventuali persone rimaste, poiché permangono preoccupazioni per almeno nove persone credute intrappolate tra i [Altri] detriti. Nonostante le sfide, le squadre di soccorso continuano a lavorare diligentemente per stabilire contatti con il maggior numero possibile di persone.

