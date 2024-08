- Hotel crolla, gente spaventata sotto le macerie

In Renania-Palatinato, nella regione della Mosella, un hotel ha subito un parziale crollo. Secondo le informazioni attuali, nove persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie, con contatti stabiliti con alcune di loro, come riferito dalla polizia mercoledì mattina. Sono in corso operazioni di soccorso. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha inizialmente rifiutato di commentare. In precedenza, SWR ha riferito dell'incidente nel distretto di Bernkastel-Wittlich.

Le immagini della scena mostrano che parti dell'edificio a più piani in legno hanno subito un crollo. I detriti di cemento giacciono a terra, con numerosi veicoli di emergenza che arrivano.

Secondo il rapporto SWR, il dipartimento dei vigili del fuoco non è stato in grado di entrare inizialmente nell'edificio a causa del rischio di crollo imminente. Temendo ulteriori crolli dell'hotel e possibili danni agli edifici adiacenti, le case vicine vengono evacuate.

La causa del crollo dell'edificio era inizialmente sconosciuta. Né la polizia né il dipartimento dei vigili del fuoco hanno fornito dettagli. Secondo il rapporto SWR, l'incidente è avvenuto tarda sera di martedì. Alcuni ospiti sono riusciti a fuggire dall'edificio crollato in modo autonomo.

Il dipartimento dei vigili del fuoco sta concentrando i propri sforzi di soccorso sulle aree in cui sono stati stabiliti contatti con persone potenzialmente intrappolate, esclusi quelli che sono riusciti a fuggire in modo autonomo. Dopo l'incidente, altri hotel e alloggi vicini hanno offerto posti letto e camere agli ospiti sfollati.

