- Hot dog intrappolati in un veicolo soffocante: i vicini interveniscono

Sotto il caldo opprimente di 30 gradi, una donna lascia il suo cane nel veicolo a Lam (distretto di Cham). Un venerdì, i passanti e i vicini hanno tentato di aiutare il piccolo Münsterlander mettendo in ombra il veicolo e bagnando i sedili con asciugamani umidi, come hanno riferito le autorità. Il cane è stato trovato ansimante in una borsa da viaggio. La proprietaria del veicolo non era raggiungibile telefonicamente, quindi la polizia ha rotto un finestrino per salvare il cane.

Un pastore tedesco ansimante intrappolato nel veicolo per trenta minuti

In precedenza, le autorità hanno ricevuto una segnalazione su un pastore tedesco nero rinchiuso in un veicolo a Bad Kötzting. Il veicolo era parcheggiato all'ombra con un finestrino posteriore leggermente aperto a circa 30 gradi. Il cane aveva faticato a respirare nel veicolo per almeno trenta minuti quando le autorità sono arrivate. A quel punto, la proprietaria stava già assistendo il suo cane. Le autorità stanno esaminando entrambe le donne per una violazione della legge sulla protezione degli animali.

La segnalazione del pastore tedesco è arrivata da un individuo preoccupato. Nonostante fosse all'ombra con un finestrino parzialmente aperto, il caldo intenso rendeva difficile al cane respirare correttamente.

Leggi anche: