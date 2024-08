- Horst Janson è finito in ospedale dopo essere caduto giù per le scale.

L'attore Horst Janson è attualmente in ospedale a seguito di un incidente sulle scale. La sua agenzia di Berlino ha reso noto il fatto il lunedì. In precedenza, il quotidiano "Bild" aveva riferito dell'incidente dell'88enne. Riguardo ai dettagli delle sue ferite, l'agenzia ha scelto di non rilasciare dichiarazioni.

Horst Janson noto per "Sesame Street"

Janson ha guadagnato popolarità negli anni '70 con serie televisive come "Salto Mortale" e "Der Bastian". Negli anni '80, è apparso in "Sesame Street".

Purtroppo, problemi di salute hanno costretto Janson a rinunciare al Festival di Bad Hersfeld. Era previsto che partecipasse alla pièce "Come in Cielo" a giugno.

L'agenzia ha rilasciato una dichiarazione riguardo l'ospedalizzazione di Janson a vari mezzi di comunicazione. L'evento è stato inoltre ampiamente trattato dai canali di notizie internazionali.

