Hook trips, Ramelow in difesa.

Circa due settimane prima delle elezioni statali in Turingia, i candidati principali si incontreranno giovedì sera nell'MDR televisivo. Le differenze tra l'AfD e le altre parti sono particolarmente evidenti.

Questo è il primo di due dibattiti elettorali in cui l'MDR informerà sulle elezioni statali in Turingia e Sassonia. In entrambi i Länder, i cittadini voteranno il 1° settembre per un nuovo parlamento statale. Giovedì sera, i candidati principali dei partiti rappresentati nel parlamento statale della Turingia saranno ospiti - e Katja Wolf del BSW, che si prevede otterrà un risultato a due cifre in Turingia. Le elezioni sono attese con grande tensione. Tre settimane dopo, il Brandeburgo eleggerà anche un nuovo parlamento statale. In tutti e tre gli stati, l'AfD potrebbe diventare il partito più forte per la prima volta. È incerto come il nuovo partito dei precedenti sinistra Sahra Wagenknecht sposterà l'equilibrio politico.

Nel dibattito elettorale di giovedì sera, Katja Wolf, candidata principale della Turingia del nuovo partito, si dissocia dall'AfD ma può immaginare di votare con loro su singoli punti. "Non ho problemi con l'AfD che porta avanti molte proposte legislative sensate. Ma se è così, allora ne parleremo. E poi sarà la forza dell'argomento nell'arena politica", dice Katja Wolf. Il modo di trattarsi a vicenda attraverso gli occhiali non è più attuale, aggiunge il politico. Si dovrà fare i conti con l'AfD a livello di contenuti. Tutti gli altri partiti respingono una coalizione con l'AfD.

Wolf è la candidata principale più disciplinata. E appartiene a una minoranza nel tavolo rotondo: è nata in Turingia, come il candidato principale della CDU Mario Voigt. Tutti gli altri candidati principali vengono dalla Germania occidentale. Ma la única donna nel round dei candidati sembra avere un problema: il suo partito ha poche visioni politiche territoriali. Con le sue idee per la Turingia, non differisce molto dalla SPD e dalla Sinistra: promozione della cultura dell'accoglienza, espulsione dei migranti che sono diventati criminali, maggiori investimenti nell'economia, riduzione della burocrazia e migliore politica dell'istruzione. Si rapporta bene con gli altri candidati democratici, tranne Thomas Kemmerich dell'FDP, che vede solo un "sasso nella corrente": se stesso. Kemmerich avverte contro un governo rosso-rosso-verde in Turingia.

BSW e Verdi vogliono più partecipazione dei cittadini

In due argomenti, Wolf diventa un po' emotiva: quando si tratta dell'industria automobilistica del suo stato federale, che vuole sostenere, e quando viene menzionata la guerra in Ucraina. Vuole porla fine il più rapidamente possibile. E si esprime a favore di una maggiore partecipazione dei cittadini. Pertanto, i cittadini della Turingia dovrebbero poter opporsi a importanti progetti nel settore economico per cento giorni. Wolf: "Sui temi che riguardano e mobilitano le persone, questo è un punto che abilita la partecipazione".

Una maggiore partecipazione dei cittadini può anche essere immaginata da Bernhard Stengele. Il candidato principale dei Verdi è attualmente il ministro dell'ambiente della Turingia. Loda i risultati del governo di minoranza della Sinistra, SPD e Verdi. Ma si critica anche un po'. Non tutto è andato bene nella politica dei rifugiati, né nella digitalizzazione. Ma l'idea di coinvolgere la popolazione nelle decisioni, quella gli piace. Gli unici Thuringiani dovrebbero essere coinvolti prima nelle discussioni, idealmente prima che si decida su un importante progetto industriale.

L'FDP Kemmerich è una figura controversa dal momento che è stato eletto Presidente del Ministero di Thuringia in febbraio 2020 con i voti dell'AfD e della CDU. Secondo i recenti sondaggi, l'FDP potrebbe non entrare nel parlamento statale della Turingia. Tuttavia, una delle loro principali richieste potrebbe essere attuata: un'autorità centrale per l'immigrazione sotto il tetto del Ministero dell'Interno. Kemmerich: "Possiamo determinare così più rapidamente chi è qui, anche con i dati biometrici, per prevenire la doppia registrazione. Possiamo accelerare i procedimenti di asilo - in Turingia questo dura 19 mesi, l'obiettivo dovrebbe essere di quattro mesi".

Inoltre, l'autorità centrale dovrebbe garantire che i richiedenti asilo trovino lavoro più rapidamente. Dovrebbe anche regolare le possibili espulsioni. Anche il candidato principale della CDU Voigt può apprezzare questa proposta.

Se fosse per Kemmerich, non dovrebbe solo essere più veloce nei procedimenti di asilo. Esige una significativa riduzione della burocrazia. "Dobbiamo semplicemente tagliare", dice. Nella digitalizzazione delle autorità, la Turingia è molto indietro. many applications still have to be printed out on paper, filled out by hand, and then faxed away. He also demands framework conditions for the economy. Thuringia is a medium-sized business state, says Kemmerich. Thuringia must focus on new technologies, he demands. He rejects the end of the combustion engine. In generale, lui, Kemmerich, è a favore della "tecnologia aperta".

Katja Wolf è parzialmente d'accordo con il politico dell'FDP. "La regione manca di forza innovativa", dice - e richiede, insieme a Kemmerich, una migliore rete tra industria e scienza.

Bodo Ramelow è solo uno dei tanti questa sera. Il Presidente del Consiglio della Turingia ha guidato lo stato per dieci anni. Soffre una significativa perdita di voti. Non solo a causa della sua politica, ma anche a causa della scarsa reputazione della Sinistra. Che Ramelow rimarrà Presidente del Consiglio è quasi escluso. È parco con le visioni future. Ramelow vuole che la Turingia rimanga aperta al mondo. Ha garantito che nuovi lavoratori qualificati dal Vietnam siano venuti nel paese, sottolinea. Sono stati assunti nuovi insegnanti e funzionari, ma non ancora abbastanza. La politica sull'immigrazione non è sempre andata alla perfezione, ma l'economia della Turingia è in ascesa. Ne beneficerà anche dalle fabbriche di chip della Sassonia e della Sassonia-Anhalt. Una cosa che non vuole nei prossimi anni: un governo di minoranza come negli ultimi anni.

Bjoern Hoecke dell'AfD e Mario Voigt della CDU non lo vogliono nemmeno loro. È anche l'unica cosa che i due politici hanno in comune. Voigt attacca il candidato principale dell'AfD ovunque possa. E Hoecke spesso sembra impotente contro il suo aggressivo avversario. Ha difficoltà a rispondere alle domande in modo obiettivo. Non può quasi difendersi dalle critiche. Così gli viene chiesto perché, nel distretto AfD-governato di Sonneberg, solo otto rifugiati hanno un lavoro, ma nel distretto CDU-governato di Saale-Orla, ce ne sono già cento.

Ci vogliono diversi minuti e diverse richieste dei moderatori prima che Hoecke risponda finalmente. Parla di politica dei sintomi; dice che non importa se dieci o venti rifugiati lavorano. Il suo obiettivo: la Turingia deve essere il più possibile inospitale per i rifugiati: "La multiculturalizzazione deve essere fermata. Non ci beneficia, ci danneggia solo. Fine del messaggio."

Hoecke vuole anche fare politica estera.

"Concludiamo: dove l'AfD esige molto, gli altri sono più coerenti", risponde Voigt. Vuole portare i rifugiati al lavoro e introdurre la carta di pagamento il prima possibile. Esige anche più investimenti nell'istruzione e nella sicurezza. La sua idea per la riduzione della burocrazia: se i cittadini presentano una domanda che rimane senza risposta dopo due mesi, viene considerata approvata. Tuttavia, questo è possibile solo dove non c'è legge federale o UE contro di esso. La Turingia ha bisogno di un cambiamento politico, dice Voigt. Solo allora lo stagnamento in cui si trova lo stato può essere superato. Con Björn Höcke's AfD, however, questo è impossibile.

Il leader dello stato AfD presenta le proposte più radicali: in primo luogo, vuole deportare i rifugiati nei loro paesi d'origine. A tal fine, vuole condurre i suoi propri colloqui, ad esempio con i capi di stato della Siria e dell'Afghanistan. Che la politica estera non è una questione per gli stati non lo interessa. Inoltre, Höcke annuncia che vuole fare causa al governo federale perché, a suo dire, tutti i rifugiati che sono in Germania dal 2015 vivono lì illegalmente. Infine, Höcke vuole fornire alle famiglie un sostegno significativamente maggiore per aumentare il tasso di natalità della Turingia e così porre fine alla carenza di lavoratori qualificati. E nel settore dell'istruzione, gli insegnanti dovrebbero concentrarsi solo sul loro insegnamento, ma non insegnare bambini con un background migratorio o una disabilità.

Mentre lo show sta per finire, il candidato principale SPD Georg Maier fa una proposta per il tempo dopo le elezioni statali, con cui tutti i democratici avrebbero potuto essere d'accordo più chiaramente: "Esploriamo insieme ciò che è possibile, con i democratici, non con coloro che vogliono dividerci, ma con coloro che sono qui e vogliono lavorare insieme per il nostro paese, per il popolo. Questa è la nostra missione."

