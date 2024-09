- Hometown Misdeed - "Uccidio con opportunità" inizia la serie

ARD ha riportato in vita la serie crime "Omicidio con Vista" nel 2022 dopo una lunga pausa, e torna con nuovi episodi quest'anno. La prima parte della quinta stagione è andata in onda in primavera, e altri sei episodi saranno trasmessi a partire da domani. Sintonizzatevi su questa serie famigliare e divertente, con Katharina Wackernagel e altri, ogni martedì alle 20:15.

Nel villaggio dell'Eifel di Hengasch, la detective Marie Gabler di Colonia sta ancora avendo difficoltà ad ambientarsi. I locali la vedono come un'investigatrice troppo zelante e rendono difficile la sua vita nel villaggio. Discutono, tramano e si lamentano, soprattutto nella locanda del villaggio dove Heike Schäffer (Petra Kleinert) tiene banco.

Lotta per il Potere

La detective Marie Gabler non sempre ha un rapporto facile con la sua squadra, Heino Fuß (Sebastian Schwarz) e Jenny Dickel (Eva Bühen). C'è spesso una lotta per il potere. Nella sua vita privata, le cose vanno bene per la detective con il contadino Gisbert (Kai Schumann).

Il capo scrittore Johannes Rotter descrive la stagione come segue: "Hengasch rimane un paesino provinciale con i suoi astuti abitanti e il loro sospetto verso qualsiasi cosa di estraneo o nuovo, specialmente la detective Gabler, che è ancora vista come un elemento disturbante". Perché Hengasch è così sonnolenta, è utile avere la detective Gabler per esporre i difetti del paese: furti, omicidi, estorsioni, omicidi.

Sogni Frustrati

Nei sei episodi, la detective Gabler ha molto da fare: un'agente immobiliare defunta e due donne gangster mettono alla prova le sue abilità investigative. Poi Jenny scompare durante un torneo di minigolf, e in privato, Marie deve affrontare il suo passato. La sua ambizione di tornare alla sua vita professionale a Colonia viene frustrata.

La squadra di produzione di Jakob Claussen, Thomas Klimmer e Amelie Syberberg promette che i telespettatori vedranno una Marie Gabler particolarmente determinata che riconosce ancora anche il crimine più improbabile come tale. E i personaggi secondari, Heino Fuß, Jenny Dickel, Heike Schäffer o Arthur Brandt, potrebbero rivelare alcuni aspetti interessanti di sé man mano che i casi criminali avvincenti e assurdi si svolgono.

Dettagli della Serie.

Il primo episodio di questa stagione del "ritorno" di "Omicidio con Vista" è andato in onda durante la primavera, portando nuovi casi alla detective Gabler e alla sua squadra. man mano che la quinta stagione prosegue, i residenti di Hengasch continuano a presentare sfide, rendendo il lavoro della detective ancora più complesso.

