- Home Office: traffico intenso nei fine settimana

Avviso traffico: Si prevedono molti viaggiatori e pendolari in viaggio durante il weekend, con il rischio di congestionamenti a causa dei lavori in corso, secondo il Ministero dell'Interno. Le autostrade a rischio sono l'A5 da Francoforte a Basilea, l'A6 da Mannheim a Norimberga e l'A7 da Würzburg a Füssen. Sono interessate anche l'A8, l'A81 e la B31.

Il bel tempo previsto potrebbe incoraggiare molte persone a fare gite: il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede un weekend soleggiato e caldo, con temperature che potrebbero raggiungere i 34°C domenica.

Il Ministero dell'Interno ha consigliato agli automobilisti di evitare queste autostrade congestionate se possibile, poiché la Commissione per la gestione del traffico sta preparando itinerari alternativi per minimizzare i ritardi. Per garantire viaggi sicuri durante questo periodo di intenso traffico, si raccomanda di seguire le indicazioni della Commissione e di prevedere un tempo di viaggio maggiore.

