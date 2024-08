Home Depot mette in guardia sull'economia.

Il gigante del miglioramento della casa, indicatore dei consumi dei consumatori e del mercato immobiliare, ha abbassato le sue aspettative di vendita per l'anno. Ha dichiarato che i clienti stavano spendendo meno per i progetti di miglioramento della casa, sotto pressione per i tassi di interesse più elevati e le preoccupazioni che l'economia stia peggiorando.

"Durante il trimestre, i tassi di interesse più elevati e una maggiore incertezza macroeconomica hanno esercitato una pressione maggiore sulla domanda dei consumatori, con conseguente spesa più debole per i progetti di miglioramento della casa", ha dichiarato Ted Decker, CEO di Home Depot, in un comunicato stampa.

Home Depot ha dichiarato martedì di aspettarsi una diminuzione delle vendite nei negozi aperti da almeno 12 mesi compresa tra il 3% e il 4% quest'anno rispetto all'anno scorso. Si tratta di una revisione al ribasso rispetto alla precedente stima secondo cui le vendite sarebbero diminuite di circa il 1% per tale parametro.

La domanda dei consumatori per il miglioramento della casa è in calo da circa un anno e la società ha dichiarato che la situazione non è cambiata molto. Tuttavia, Decker è rimasto ottimista, affermando che "i fondamentali a lungo termine che sostengono la domanda di miglioramento della casa sono forti".

Le azioni di Home Depot (HD) sono diminuite di quasi il 5% nella negoziazione pre mercato.

Questa è una storia in sviluppo e verrà aggiornata.

