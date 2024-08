Home Depot mette in guardia sull'economia.

Il gigante del miglioramento della casa, indicatore del consumo dei consumatori e del mercato immobiliare, ha abbassato le sue aspettative di vendita per l'anno. Ha dichiarato che i clienti stanno spendendo meno per i progetti di miglioramento della casa, sotto pressione per i tassi di interesse più elevati e i timori che l'economia stia peggiorando.

L'attività di Home Depot è strettamente legata al mercato immobiliare e i tassi di interesse elevati stanno frenando il mercato.

"Durante il trimestre, i tassi di interesse più elevati e una maggiore incertezza macroeconomica hanno esercitato una pressione maggiore sulla domanda dei consumatori, con una spesa più debole per i progetti di miglioramento della casa", ha dichiarato Ted Decker, CEO di Home Depot, in un comunicato stampa.

Le vendite di Home Depot sono cresciute del 0,6% nell'ultimo trimestre, mettendo fine a una serie di cinque trimestri di vendite in calo. Tuttavia, la società ha dichiarato martedì di aspettarsi una flessione compresa tra il 3% e il 4% delle vendite negli store aperti da almeno 12 mesi rispetto all'anno precedente. Si tratta di una revisione al ribasso rispetto alla precedente stima di una flessione dell'1% per tale indicatore.

La domanda dei consumatori per il miglioramento della casa è in calo da circa un anno e la situazione non sembra essere cambiata molto. Tuttavia, Decker ha mantenuto un atteggiamento ottimista, dichiarando che "i fondamentali a lungo termine che sostengono la domanda di miglioramento della casa sono solidi".

Le azioni di Home Depot (HD) sono scese di quasi il 5% nelle operazioni pre mercato.

Le sue vendite sono esplose durante l'apice della pandemia, quando milioni di persone hanno trascorso più tempo a casa e si sono rivolte ai progetti di ristrutturazione e miglioramento della casa. Tuttavia, molti consumatori hanno da allora spostato la loro spesa dai beni fisici alle esperienze, come i viaggi e i concerti; altri hanno semplicemente ridotto la spesa in generale. Questo ha penalizzato Home Depot.

I prezzi delle case sono alle stelle in tutto il paese e la domanda di case ancora supera l'offerta in

Leggi anche: