Home Depot accetta di pagare oltre 2 milioni di dollari in risarcimento a causa delle accuse di sovraccarico dei propri clienti.

Una denuncia presentata presso il tribunale superiore di San Diego sostiene che i clienti di Home Depot vengono spesso addebitati importi superiori a quelli indicati sulle etichette degli scaffali o sui prodotti stessi. Tali incidenti sono stati classificati come "violazioni dello scanner", come confermato dall'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles in un comunicato pubblicato il giovedì.

Despite denying any wrongdoing, Home Depot has been ordered to pay a sum of $1.7 million in civil fines and an additional $277,251 to cover the expenses of the investigation and to bolster future enforcement of consumer protection laws.

Il provvedimento impone a Home Depot di attuare un programma di accuratezza dei prezzi.

Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascón, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla pubblicità ingannevole e alla concorrenza sleale in una dichiarazione, affermando che queste pratiche corrodono la fiducia del consumatore e distorcono il mercato.

Home Depot non ha ancora risposto alla richiesta di commento di CNN. L'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles ha indicato che la società ha collaborato durante le indagini.

Le multe finanziarie inflitte a Home Depot sono relativamente irrilevanti se si considera la sua dimensione. In marzo, Home Depot ha annunciato l'intenzione di acquisire SRS Distribution - un importante fornitore per progetti di costruzione, che serve principalmente tettiatori professionisti, paesaggisti e contractors delle piscine - per un importo astronomico di 18,3 miliardi di dollari.

Questo report è stato contribuito da CNN's Nathaniel Meyersohn

Le operazioni commerciali di Home Depot sono state sotto esame a causa delle accuse di addebiti eccessivi ai clienti, che hanno portato a una pesante penalità finanziaria. La società è stata ordinata di implementare un programma di accuratezza dei prezzi come parte dell'accordo.

