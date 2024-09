- Holtby esprime critiche verso l'arbitro, affermando: "Non più caos energetico".

Il cartellino rosso per l'allenatore Marcel Rapp del Holstein Kiel ha scatenato discussioni. Il capitano Lewis Holtby ha criticato la decisione dell'arbitro Florian Exner. "Quello è il lavoro degli arbitri, raffreddare le cose, non aggiungere benzina sul fuoco", ha dichiarato il 33enne dopo la sconfitta interna del Holstein Kiel per 0-2 (0-2) contro il VfL Wolfsburg nel loro debutto in Bundesliga.

Rapp ha ricevuto il cartellino rosso nei minuti di recupero (90+7) per aver oltrepassato l'area della panchina avversaria. Secondo Rapp, il sostituto Jann-Fiete Arp stava cercando di recuperare il pallone vicino alla panchina del Wolfsburg e ha avuto un alterco con i giocatori del Wolfsburg. "Sono andato lì, ho detto 'Datemi la palla', e poi l'arbitro mi ha mostrato il cartellino rosso", si è lamentato Rapp. "In seguito mi ha informato che gli allenatori non possono entrare nell'area della panchina avversaria. Non ne ero a conoscenza."

Holtby all'arbitro: "Porta un po' di tranquillità"

Il collega di Rapp al Wolfsburg, Ralph Hasenhüttl, era altrettanto ignaro della regola. Ha detto di aver spesso attraversato l'area della panchina avversaria senza conseguenze, guadagnandosi un "Grazie, Ralph" da Rapp. Anche l'allenatore dei portieri del Wolfsburg, Pascal Formann, ha ricevuto un cartellino rosso nella situazione.

Holtby ha invitato l'arbitro a maggiore discrezione. "Se non l'avessi visto, potresti pensare che 'Rappo' è corso lì e ha schiaffeggiato l'allenatore", ha detto. "Sono solo persone anche loro. Capisco", ha detto rivolgendosi agli arbitri. "Se sei l'arbitro, porta un po' di tranquillità quando due tori riscaldati si stanno essentially combattendo sul campo."

Rapp era soddisfatto della spiegazione ma ha detto che avrebbe tenuto d'occhio se la regola viene sempre interpretata così in futuro. Hasenhüttl ha espresso sentimenti simili: "Certo, gli arbitri dovrebbero applicare le regole in modo coerente. E poi, non puoi biasimarli se viene gestita così", ha detto l'allenatore del Wolfsburg.

Data l'incidente, il calcio tedesco potrebbe dover chiarire le regole regarding l'involvement degli allenatori nell'area della panchina avversaria. L'incontro acceso tra Rapp e i giocatori del Wolfsburg si è svolto in Germania, mostrando l'intensità delle partite della Bundesliga.

