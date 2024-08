- Holprich inizio del traffico alternativo sulla linea della valle del Reno

Servizio di autobus sostitutivi per la linea ferroviaria della Valle del Reno chiusa è partito con difficoltà, secondo Deutsche Bahn. "Purtroppo, non è stato possibile offrire tutti i viaggi sostitutivi questa mattina", ha dichiarato un portavoce di DB all'agenzia di stampa tedesca. La società si scusa con i clienti e ha già preso misure per offrire più viaggi. Non sono state segnalate lamentele da parte dei passeggeri.

La linea ferroviaria della Valle del Reno tra Baden-Baden e Rastatt è chiusa dal venerdì sera. Fino al 30 agosto, saranno effettuati lavori di costruzione sulla linea nell'ambito dell'ampliamento della Valle del Reno da un miliardo di euro. Ciò include il collegamento dell'estremità meridionale del tunnel di Rastatt alla rete ferroviaria, nonché lavori sui deviatoi, le centrali di segnalazione e i sistemi di segnalazione.

Come riferito da DB, il personale sarà disponibile alle fermate sostitutive fino alle 22:00. È stato allestito un punto informazioni a Rastatt. La società consiglia ai viaggiatori di utilizzare le informazioni sui viaggi su www.bahn.de e di controllare l'app DB Navigator.

A Baden-Baden, gli autobus sostitutivi si collegano ai treni ICE diretti verso la Svizzera ogni ora. I treni a lunga percorrenza per e dalla Francia vengono deviati attraverso Kaiserslautern e Saarbrücken.

Nel traffico regionale, le linee RE 2 e RE 7 tra Karlsruhe e Baden-Baden non sono attive. I passeggeri possono utilizzare la RE40 tra Karlsruhe e Rastatt. Gli autobus circolano tra Rastatt e Baden-Baden e nella direzione opposta.

