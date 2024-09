- Holm celebra i risultati elettorali dell'AfD come un trionfo significativo

Nel giudizio del leader regionale della AfD del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Leif-Erik Holm, i risultati delle elezioni in Turingia e Sassonia rappresentano un successo significativo. "Si può tranquillamente dire oggi che la AfD è un partito del popolo", ha dichiarato dopo le proiezioni. "Siamo riusciti a diventare la forza più potente in uno stato tedesco per la prima volta in Turingia e in Sassonia siamo alla pari con la CDU".

Holm ha descritto questo come un evento politico sismico, poiché l'aspirazione del pubblico per un nuovo tipo di politica non può più essere ignorata. "Sono stufi di essere trattati come bambini dalla politica e vogliono un cambiamento", ha dichiarato. Il motivo del loro voto non era un atto di protesta, ma una vera convinzione nella AfD.

Secondo Holm, lo status quo non esisterà più con la AfD. Ha quindi invitato gli altri partiti, anche nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, a non ignorare i desideri dei votanti e a superare la mentalità del "noi contro di loro". "La gente vuole la AfD e le riforme chiare, non le coalizioni di sinistra ostacolanti", ha insistito fermamente. Inoltre, il voto di oggi ha espresso un "netto rifiuto" della coalizione a semaforo.

Le elezioni per il Landtag nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore rappresentano un'opportunità per la AfD di continuare il loro ascesa, come Holm invita gli altri partiti a non ignorare i desideri dei votanti. Il successo in Turingia e Sassonia ha dimostrato che la AfD non è più percepita come un partito di protesta, ma come un partito del popolo in queste regioni, il che potrebbe significare uno spostamento anche nelle elezioni per il Landtag nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

Leggi anche: