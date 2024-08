- Hollywood lo accoglierà presto?

A maggio di quest'anno, è stato annunciato che la stella dell'NFL Travis Kelce (34) avrebbe fatto il suo debutto sullo schermo in una serie horror. Nella serie FX "Fenomeni Spaventosi", creata dalle menti dietro "Dahmer" e "American Horror Story", diretta da Ryan Murphy (58), l'uomo nella vita di Taylor Swift (34) verrà visto in un ruolo di supporto sconosciuto. Ma non è tutto qui. Il campione del Super Bowl parteciperà anche al sequel di una famosa commedia di Adam Sandler (57) e circolano voci su un possibile ruolo da protagonista in una commedia d'azione in futuro. Hollywood sta chiamando il suo nome?

Travis Kelce si unisce a "Bogey Man 2"

Kelce, che rappresenta i Kansas City Chiefs dell'NFL, ha recentemente firmato un rinnovo del contratto di due anni con la sua squadra. Il nuovo accordo vedrà il giocatore incassare un impressionante totale di $34 milioni nei prossimi due anni, secondo i media statunitensi. A 34 anni e all'inizio della sua dodicesima stagione NFL, sembra che il calciatore stia anche valutando i suoi piani per il dopo-calcio.

Il 20 agosto, durante un'apparizione a "The Tonight Show" con Jimmy Fallon (49), il comico Adam Sandler ha confermato che il compagno di Taylor Swift sarebbe stato parte del suo prossimo film commedia, "Bogey Man 2". Sandler ha elogiato Kelce, dicendo: "Sta passando di qui. È un tipo molto simpatico. Lo adoreresti nella vita reale". Ha aggiunto: "Che grande ragazzo bello. Divertente e dannatamente figo".

Il ruolo specifico che Kelce interpreterà nel sequel Netflix rimane un mistero al momento. La produzione di "Bogey Man 2" è prevista per iniziare a breve. Non è stata ancora rivelata una data di uscita per il film in streaming.

Ruolo da protagonista in "Pazzi Poliziotti"?

Nel frattempo, secondo "Variety", Kelce è in trattative per il ruolo principale nel film hollywoodiano "Pazzi Poliziotti". La commedia d'azione è diretta da Chad Stahelski (55), il regista di "John Wick", e ruota intorno a due poliziotti un po' squilibrati che devono lavorare insieme per rimettersi in riga a vicenda. Se tutto va per il verso giusto, questo progetto potrebbe segnare l'inizio di una carriera da attore per il compagno di Taylor Swift. Tuttavia, Kelce non apparirà davanti alla

Leggi anche: