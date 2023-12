Hollywood ha finalmente centrato la storia del coming-of-age nel 2023

È un film pieno di piccoli momenti - la ricerca di amici in una nuova scuola, le visite con la nonna in città - che si sommano a qualcosa di molto più grande, attingendo a un tema che ha continuato a emergere nell'intrattenimento di quest'anno: sottili, esilaranti e sentite prese di posizione sul viaggio da bambino ad adulto, con tutto l'imbarazzo e il giubilo che ne consegue.

Certo, 2023 non ha inventato il film sul passaggio all'età adulta, ma forse l'ha centrato in pieno. Sebbene questo adattamento del romanzo di Judy Blume, ambientato negli anni '70, avrebbe potuto facilmente sconfinare in un territorio smielato, "Margaret" rimane disarmante e autentico, in gran parte grazie all'interpretazione della Fortson e a quelle (cercando di evitare l'uso frequente di "nonché") di Rachel McAdams, che interpreta la madre logorroica ma benintenzionata, e di Kathy Bates nel ruolo della nonna prepotente.

Le interpretazioni abili e personali sono anche alla base della trasposizione di Netflix del romanzo del 2005 di Fiona Rosenbloom "Non sei invitato al mio Bat Mitzvah", che riesce a eludere alcuni seri favoritismi tra bambini e nipoti per conquistare gli spettatori con uno sguardo acuto sulle intricate gerarchie sociali della scuola media.

Prodotto e interpretato da Adam Sandler, "Bat Mitzvah" è interpretato anche dalle figlie Sadie e Sunny Sandler e dalla moglie Jackie. Ma soprattutto le sue figlie riescono a far dimenticare agli spettatori quanto questo sia un affare della famiglia Sandler, facendoci investire nella loro famiglia sullo schermo e, in particolare, nell'enigma di Stacy (Sunny Sandler) quando un ragazzo carino a scuola - e un enorme malinteso - le fanno perdere l'invito al bat mitzvah della sua migliore amica.

Nella sua ricerca fin troppo familiare di inserirsi nella società, Stacy si trova ad affrontare le lealtà mutevoli all'interno dei gruppi di amici a scuola, mettendo lo spettatore proprio lì con lei e richiamando alla mente ciò che quei momenti hanno provato per tutti noi. Lo stesso vale per il molto più crudo, ma comunque intelligente e accattivante, "Bottoms" - interpretato da una naturale e affascinante Rachel Sennott - che combina i classici tropi dell'angoscia adolescenziale con "Fight Club", dando poi una gradita svolta queer al procedimento.

E poi c'è probabilmente il film dell'anno, "Barbie", che si fondava su un arco caratteriale molto reale e relazionabile che fungeva da contrappeso a tutta la plasticità, ovvero la giovane Sasha (Ariana Greenblatt), che ha chiaramente superato la fase Barbie e sta cercando di stabilire i parametri della sua identità più adulta quando, insieme alla madre impiegata della Mattel (America Ferrera), si confronta con la bambola della "vita reale" (Margot Robbie). È attraverso il desiderio di Sasha e di sua madre di creare un mondo sicuro e protetto in cui crescere che "Barbie" riesce a trasmettere il suo messaggio femminista, a volte ironico ma comunque incoraggiante.

Quest'anno, però, la tendenza a ritrarre la prima età adulta si è estesa anche al di fuori dei film. Nella serie di successo "The Last of Us", basata sull'acclamato videogioco, il tormentato solitario Joel di Pedro Pascal diventa la figura paterna predefinita di Ellie (Bella Ramsey), una giovane che lotta per trovare un percorso da seguire in un mondo apocalittico devastato da una piaga fungina di zombie.

Alla fine della stagione, l'episodio intitolato "Left Behind" (Dietro le quinte) illumina i retroscena di Ellie in un episodio-bottiglia che sembra più un cortometraggio. In questo episodio si vedono le stesse macabre strutture sociali del liceo rappresentate nei film, con Ellie che si scontra con un bullo per poi evadere da sola. Più avanti nell'episodio, Ellie esplora le "meraviglie" dell'ormai scomparso mondo moderno con Riley ("Euphoria" Storm Reid), un'amica che improvvisamente diventa qualcosa di più, provocando gli effetti vertiginosi dell'amore giovanile.

Come nei classici film per adolescenti come "Heathers", "Clueless" e "Mean Girls", le protagoniste delle storie di qualità di quest'anno (per lo più femminili) sul coming-of-age navigano e negoziano con il mondo esterno mentre la loro identità sta attivamente cambiando, il che consente di avere scambi imbarazzanti o addirittura umilianti con la stessa facilità dei momenti di beatitudine del primo amore - o qualcosa di simile.

Anche se non tutti i progetti qui citati saranno ricordati come altri una volta che il 2023 sarà nello specchietto retrovisore, la cosa migliore è che film come "Are You There God? It's Me, Margaret" e "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" saranno sempre disponibili nelle rispettive case di streaming per i bambini che diventeranno maggiorenni.

