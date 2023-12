Holger Rune batte Novak Djokovic nel piovoso scontro dei quarti di finale degli Open d'Italia

Il 20enne Rune ha prevalso in condizioni di bagnato, visto che la pioggia continua a condizionare il gioco a Roma, vincendo per 6-2 4-6 6-2 e ottenendo la sua seconda vittoria consecutiva su Djokovic dopo la vittoria nella finale del Masters di Parigi di novembre.

Secondo l'ATP, sarà la prima volta dal 2004 che né Djokovic né Rafael Nadal saranno in finale agli Open d'Italia.

"È davvero una grande vittoria per me", ha dichiarato il numero 7 del mondo Rune all'ATP Tour. "Ovviamente l'ho fatto anche l'anno scorso a Parigi, ma ogni partita è una grande sfida per me quando gioco contro Novak. È uno dei più grandi giocatori di sempre".

"Sapevo di dover dare il meglio di me... e oggi l'ho fatto. Sono molto orgoglioso di me stesso e mi sono goduto ogni momento in campo. Naturalmente rimango umile. Ho molto da raggiungere. Penso che si debba sempre essere umili. Penso di esserlo, lo spero e spero che la gente mi veda così".

"Sono una grande combattente in campo e lascio tutto quando gioco le mie partite. Sono molto orgogliosa di essere riuscita a ottenere la vittoria oggi. Ho dovuto lottare duramente e giocare il mio miglior tennis. Un grande merito va a Novak, sono un suo grande fan. È una grande ispirazione e gli auguro il meglio".

La sconfitta segna un altro deludente torneo su terra battuta per Djokovic, che non è riuscito ad andare oltre i quarti di finale nei suoi tre eventi sulla superficie rossa in vista degli Open di Francia, che inizieranno il 28 maggio.

Il serbo, sei volte campione a Roma, è apparso in difficoltà anche dal punto di vista fisico durante la partita e ha richiesto un timeout medico prima di vincere il secondo set dopo un ritardo per pioggia.

Djokovic faceva il suo ritorno in campo dopo l'assenza dai recenti Open di Madrid a causa di un infortunio al gomito e il 22 volte campione del Grande Slam è apparso ancora molto al di sotto delle sue possibilità.

Tuttavia, il merito va a Rune per la sua brillante prestazione, che lo proietta tra i pretendenti al titolo al Roland Garros.

Il danese, alla sua prima partecipazione all'Open d'Italia, affronterà in semifinale Casper Ruud o Francisco Cerundolo, mentre il ventenne andrà alla ricerca del secondo titolo Masters 1000 della carriera.

Fonte: edition.cnn.com