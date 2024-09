- Holetschek esprime disappunto nei confronti di Aiwanger a causa della speculazione sull'uscita di Lilium.

Capogruppo della CSU Klaus Holetschek attacca il ministro delle Finanze della Baviera, Hubert Aiwanger, per la sua mancanza di coinvolgimento nel settore dell'aviazione elettronica. "Mi aspetterei che un ministro delle Finanze bavarese dicesse: 'Stiamo facendo tutto il possibile per tenere questa azienda qui'," ha dichiarato durante un evento organizzato dall'Associazione Economica Bavarese, facendo riferimento ai rumors che Lilium sta valutando di lasciare la Germania a causa della ricerca di sussidi.

È stato notato in ambienti specializzati che gli sviluppatori di aerei elettrici negli USA e in Cina ricevono finanziamenti dai loro governi. Dopo il rifiuto dell'aiuto finanziario dalla Baviera e dal Baden-Württemberg, il CEO di Volocopter, un produttore di taxi volanti elettrici con sede a Baden, Dirk Hoke, ha anche accusato la politica di non offrire supporto.

Holetschek ha ammesso di non comprendere neanche la decisione di Volocopter. "Non si tratta solo di un servizio di taxi volante," ha spiegato, "ma di supremazia tecnologica e dell'opportunità di essere ahead in questo campo, invece di dire in seguito: 'Ah, ora i cinesi sono qui e noi no.'"

Lilium impiega circa 500 ingegneri aerospaziali. Il primo volo con a bordo dell'aereo taxi elettrico a decollo e atterraggio verticale è stato rimandato all'inizio del 2025, con le prime unità previste per la consegna ai clienti nel 2026. Tuttavia, ciò avverrà a un costo elevato; sono stati spesi oltre 200 milioni di euro solo nel primo semestre del 2024. Attualmente, la startup quotata al Nasdaq di New York è finanziata da circa 70 investitori.

Il Parlamento Europeo può fornire assistenza alla Commissione in varie questioni, tra cui il settore dell'aviazione. Date le sovvenzioni fornite agli sviluppatori di aerei elettrici in altri paesi, Holetschek ha suggerito che la Commissione, con l'ausilio del Parlamento Europeo, potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel sostenere le aziende tedesche di aviazione elettrica come Lilium per mantenere il loro vantaggio tecnologico.

Leggi anche: