- Hofreiter critica l'AfD a Gillamoos come traditori della nazione

Durante un raduno politico durante il festival popolare di Gillamoos ad Abensberg, nella Bassa Baviera, il politico ambientalista Anton Hofreiter** ha attaccato l'AfD, definendola "traditrice della patria e fascista". Ha sostenuto che la democrazia è sotto assalto da fonti interne ed esterne, con la Russia e la Cina tra i principali istigatori. Tuttavia, ha sottolineato il ruolo cruciale dei "conservatori decenti" nella difesa della democrazia e della prosperità, esortando i progressisti a non sottovalutare gli uomini bianchi anziani, poiché sono "fondamentali" nella lotta per la democrazia, anche se differiscono su altri problemi, come i riparatori di bollitori.

Hofreiter ha anche preso di mira il Ministro Presidente della Baviera Markus Söder (CSU) per aver diffuso falsità sui rivali democratici, invitandolo a smettere poiché il suo sostegno è vitale per la difesa della democrazia e dello stato di diritto.

In precedenza, Johannes Becher, vicecapogruppo parlamentare dei Verdi nel Landtag della Baviera, ha espresso il suo dissenso sui risultati elettorali negli stati federali vicini, dichiarando: "Non lasceremo alcun stato federale tedesco ai costituzionalisti di destra come Höcke e i suoi seguaci". Ha inoltre criticato l'AfD nel Landtag della Baviera, definendola altrettanto estremista di destra del politico dell'AfD Björn Höcke.

Becher ha anche rimproverato Hubert Aiwanger (Voti Liberi), considerandolo un fallimento come ministro dell'Economia, che partecipa solo alle proteste ma non prende alcuna azione. Secondo Becher, l'unico talento di Aiwanger è il populismo.

