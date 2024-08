- Hoffenheim sta assicurando i servizi del difensore Hranac.

TSG 1899 Hoffenheim ha ingaggiato il difensore centrale ceco Robin Hranac dalla Viktoria Plzeň. Il 24enne internazionale ha apparentemente firmato un accordo a lungo termine con il club.

L'allenatore interim Frank Kramer ha commentato: "Robin è un avversario formidabile negli scontri uno contro uno, ha dimostrato il suo talento come titolare costante nella nazionale ceca agli Europei in Germania". Ha una buona velocità e abilità, dimostra coraggio e si fa trovare sempre pronto.

Hoffenheim è ancora alla ricerca di un difensore centrale. Nel loro 3-2 di apertura della stagione contro Holstein Kiel, il centrocampista Anton Stach è stato schierato per aiutare la difesa. Hranac era legato alla Plzeň fino al 2027 e si dice che sia arrivato a una cifra a otto zeri. Hoffenheim non ha reso noto l'importo del trasferimento. Hranac si unisce a Pavel Kaderabek, David Jurasek e Adam Hlozek, arrivati dal Bayer Leverkusen, come quarto giocatore ceco nella rosa di Hoffenheim per la Europa League.

