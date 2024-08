- Hoffenheim si prepara a potenziali proteste dei propri sostenitori contro Hopp

La dirigenza del Hoffenheim è in allerta massima, aspettandosi significative proteste dai propri tifosi prima dell'esordio in Bundesliga contro il Holstein Kiel. La tensione, antecedente alla partita di sabato (15:15/Sky), è stata descritta come "intensificata" dal club. Sembra esserci un'impasse nella comunicazione tra il club e i propri gruppi di tifosi.

Come misura precauzionale, il club sta sgombrando la zona dei tifosi nello stadio di Sinsheim, poiché potrebbero essere esposti slogan offensivi. Il club ha espresso in una conferenza stampa che non sta cercando di sopprimere alcuna opinione, ma vuole proteggere "Dietmar Hopp dal essere tormentato nel suo stesso stadio". Il loro obiettivo rimane quello di coinvolgere i tifosi nella conversazione.

Slogan offensivi contro Hopp

Il problema di fondo deriva da un significativo movimento fatto dalla TSG durante la pausa estiva: il licenziamento del manager a lungo termine Alexander Rosen, lasciando solo il neo nominato avvocato Markus Schütz tra i quattro ex consiglieri delegati.

A seguito di questo sviluppo, i tifosi della TSG hanno esposto striscioni intorno all'arena di Sinsheim e al centro di allenamento di Zuzenhausen, criticando i decisori. Uno striscione recitava: "125 anni TSG - Costruito e distrutto - Grazie per niente!" Un altro ha preso di mira Hopp personalmente: "Noi, i tifosi, siamo il club. Hopp, vattene!"

Il malcontento tra i tifosi organizzati è persistito da allora. Inoltre, ci sono state attacchi escalation contro il presidente interinale Simone Engelhardt e il sindaco di Sinsheim Jörg Albrecht, che sta concorrendo per la presidenza del club nelle elezioni del 2 settembre. Entrambi sono affiliati alla fazione di Hopp.

Il fan club Young Boyz 07 vede questo come il "più significativo test di unità" per il club. Credono che la TSG sia l'opera di Hopp, ma ora è il momento per lui di cedere il controllo. L'84enne miliardario non ha ancora commentato le recenti decisioni e le loro implicazioni. I cori e i messaggi ostili contro Hopp sono stati presenti per qualche tempo, ma sono principalmente provenuti dai tifosi di altri club della Bundesliga fino ad ora.

