- Hoffenheim perde la partita contro Fulham.

Hoffenheim ha offerto una prestazione deludente nell'ultima partita amichevole prima dell'inizio della nuova stagione, perdendo 0:2 contro la squadra della Premier League Fulham. La squadra della Bundesliga ha mancato Maximilian Beier, vicino al passaggio al Borussia Dortmund, e la partita si è conclusa con Emile Smith-Rowe (33') e Adama Traoré che hanno segnato per gli ospiti di fronte a 9.200 spettatori allo stadio PreZero Arena.

In precedenza, durante la giornata, entrambe le squadre avevano giocato una partita amichevole a porte chiuse, in cui alcuni giocatori erano stati risparmiati per la seconda partita. Beier, vicino al trasferimento a Dortmund, non ha giocato in nessuna delle due partite. Hoffenheim aveva annunciato questo prima dell'inizio della partita.

"La TSG Hoffenheim è, come già noto, in trattative avanzate per il trasferimento di un giocatore e ha quindi deciso di non includere Maximilian Beier nella rosa della partita di oggi", ha dichiarato il club sulla loro piattaforma.

Nella seconda partita, Hoffenheim ha dominato e ha mostrato un buon spirito, ma le occasioni sono state rare. Il portiere di Fulham Bernd Leno ha avuto poco da fare. Difensivamente, Hoffenheim è stato solido, ma ha faticato nei momenti cruciali, permettendo agli ospiti di segnare.

Il FC Fulham è riuscito a sfruttare i errori difensivi di Hoffenheim nella seconda partita, alla fine conquistando un'altra vittoria. L'assenza di Maximilian Beier, probabile destinazione Borussia Dortmund, si è fatta sentire nella strategia di Hoffenheim.

Leggi anche: