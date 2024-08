- Hoffenheim, Magonza e St. Pauli: le squadre della Bundesliga hanno evitato per poco una fonte di imbarazzo

Tre squadre della Bundesliga hanno evitato per un pelo l'umiliazione nel primo turno della DFB-Pokal. La TSG Hoffenheim ha avuto bisogno dei tiri di rigore per superare il club di bassa lega Würzburg Kickers, vincendo 5-3 (2-2, 1-1) dopo un pareggio 2-2 (1-1, 1-1) ai tempi supplementari. Non si è notata alcuna differenza di livello.

Il FSV Mainz ha prevalso 3-1 (1-1, 0-1) sui vicini di terza lega Wehen Wiesbaden ai tempi supplementari, con Burkardt e Amiri che hanno segnato i gol vincenti per contrastare la resistenza dei padroni di casa.

Anche il promosso FC St. Pauli ha rischiato un'uscita prematura ma alla fine ha vinto 3-2 (2-2, 1-0) contro la squadra della Regionalliga Hallescher FC ai tempi supplementari. La neo-promossa St. Pauli ha subito due gol ad Halle ma è riuscita a ottenere un risultato favorevole per il nuovo allenatore negli ultimi secondi.

Le squadre di bassa lega mettono in difficoltà le big

Würzburg ha segnato per prima grazie a un errore del portiere della TSG Luca Philipp, che ha sbagliato un passaggio indietro di routine, permettendo a Enes Kuc di segnare al 11'. Alexander Prass (18.) ha pareggiato per la squadra della Bundesliga, ma Moritz Hannemann (100.) ha dato speranza agli underdog sotto i 120 minuti, prima che Marius Bülter (107.) riconquistasse il vantaggio per la TSG.

A Halle, il portiere professionista ha commesso un errore: Nikola Vasilj ha sbagliato un rinvio, permettendo a Cyrill Akono di aprire le marcature (11'). Johannes Eggestein (48.) ha pareggiato nella ripresa, ma Marius Hauptmann (62.) ha ristabilito il vantaggio di Halle. St. Pauli era a un passo dall'eliminazione nei tempi regolamentari, ma Adam Dzwigala (90+4) ha salvato la situazione e Lars Ritzka (110.) ha fissato il risultato ai tempi supplementari.

A Wiesbaden, i padroni di casa sono passati in vantaggio con Tarik Göüzüçin (15), ma Dominik Kohr (59.) ha pareggiato. Il Mainz ha faticato a impressionare e la partita è andata ai tempi supplementari, dove Jonathan Burkardt (113.) e Nadiem Amiri (120+1) hanno garantito la vittoria.

