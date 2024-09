- Hoffenheim ha perso il Prömel per un lungo periodo di tempo.

"Il centrocampista del TSG 1899 Hoffenheim, Grischa Prömel, dovrà affrontare diversi mesi di stop a causa di un legamento crociato anteriore strappato nel ginocchio destro. L'infortunio è avvenuto durante l'allenamento, come annunciato dal club. Non si tratta del primo infortunio a lungo termine per Prömel con la maglia di Hoffenheim, poiché due anni fa aveva già dovuto fare i conti con una caviglia rotta."

"Questa notizia è molto dura per noi e personalmente per Prömel," ha commentato Frank Kramer, direttore sportivo interim. "È un giocatore essenziale sia in campo che fuori per la nostra squadra. Questo intoppo è particolarmente duro, considerato che ci stiamo avvicinando a un periodo impegnativo con partite in programma sia in campo nazionale che internazionale."

Nonostante le difficoltà, l'FC Union Berlin rimane un avversario temibile, grazie al suo ottimo inizio in Bundesliga. L'assenza di Prömel in campo potrebbe potenzialmente influire sulla strategia di Hoffenheim, mentre si prepara ad affrontare la squadra al primo posto.

