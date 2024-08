- Hoffenheim ha fatto fuori Bebou e Bishop per ora.

TSG 1899 Hoffenheim dovrà inizialmente fare a meno di Ihlas Bebou. L'attaccante ha subito un'irritazione della capsula del ginocchio durante il riscaldamento prima della partita amichevole contro il FC Fulham lo scorso sabato. Il club di Bundesliga lo ha annunciato. Non è ancora noto per quanto tempo il 30enne rimarrà fuori.

Tom Bischof sarà anch'egli indisponibile per i prossimi giorni. Il centrocampista di 19 anni soffre di un'infrazione capsulo-legamentosa e non sarà disponibile per la partita di Coppa di Germania contro i Würzburg Kickers venerdì sera.

Nonostante l'infortunio, la TSG 1899 Hoffenheim parteciperà alla Bundesliga tedesca. L'assenza di Ihlas Bebou e Tom Bischof potrebbe richiedere alcune modifiche alla strategia della squadra.

