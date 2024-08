- Hoffenheim ha assicurato l'acquisto dell'attaccante dell'Hertha Berlin, Haris Tabakovic.

Haris Tabakovic si congeda da Hertha BSC, la sua squadra nella 2. Bundesliga, per unirsi a Hoffenheim nella Bundesliga, come annunciato da entrambi i club in una sera di venerdì. Non sono stati forniti dettagli sulla durata del nuovo contratto del 30enne.

Le voci di questo trasferimento circolavano già dal giovedì, con diversi mezzi di comunicazione che suggerivano che un accordo fosse stato raggiunto tra Hertha e Hoffenheim. In una conferenza stampa prima della partita di Hertha contro Regensburg di sabato, l'allenatore Christian Fiel ha ammesso che Tabakovic aveva saltato la sessione di allenamento del mattino.

Hertha potrebbe trarre un beneficio finanziario da questo trasferimento

Anche se Tabakovic non ha segnato alcun gol in questa stagione, la sua partenza rappresenta un duro colpo per il dipartimento sportivo di Hertha, come sottolinea Fiel: "Sono tutti giocatori che hanno ancora ambizioni, forse visioni diverse. È solo calcio". Fiel ha alternative in Luca Schuler, Florian Niederlechner e Smail Prevljak, e confida che sapranno segnare.

Hertha ha bisogno di unboost finanziario, con la squadra di seconda divisione che lotta finanziariamente. Si dice che la cifra del trasferimento potrebbe oscillare tra i 3 milioni e i 5 milioni di euro, una sostanziosa plusvalenza considerato che Tabakovic si è unito a Hertha lo scorso estate dall'Austria Wien per circa 500.000 euro e si è rapidamente imposto come titolare, condividendo il titolo di capocannoniere della lega con Christos Tzolis e Robert Glatzel con 22 gol.

Tabakovic entrerà nelle scarpe lasciate vuote dalle partenze di Wout Weghorst e Maximilian Beier a Hoffenheim. "Haris, con la sua presenza fisica e potenza, è un classico attaccante di punta che ha dimostrato il suo istinto goleador negli anni e in diversi club", ha detto Frank Kramer, direttore sportivo interim di Hoffenheim.

