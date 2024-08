- Hoffenheim ha assicurato Hlozek: un trionfo esaltante prima dell'inizio della lega

Con l'avvicinarsi della Bundesliga, il TSG 1899 Hoffenheim sta ancora lavorando per trovare il proprio ritmo e formazione. Il loro difficile pareggio per 2-2 contro i Würzburger Kickers nel primo turno della DFB-Pokal, che ha richiesto una serie di tiri di rigore per determinare il vincitore, ha mostrato la difficile preparazione della squadra. Nonostante nessun giocatore abbia criticato apertamente la situazione, è evidente che hanno avuto difficoltà a prepararsi.

Per rinforzare la loro rosa, il Hoffenheim ha fatto la firma più importante della storia del club. L'attaccante ceco Adam Hlozek, in precedenza riserva al Bayer Leverkusen, ha raggiunto la squadra per un importo stimato di 18 milioni di euro più bonus. Questa cifra supera il prezzo del trasferimento di Mergim Berisha, che ha raggiunto la squadra dall'FC Augsburg l'estate scorsa.

Hlozek è atteso per contribuire subito al successo del TSG

Nella settimana che precede l'esordio in campionato contro l'Holstein Kiel, Hlozek ha firmato un contratto a lungo termine con il Hoffenheim. Il direttore sportivo temporaneo Frank Kramer ha elogiato il nuovo arrivato, definendolo un forte calciatore con ottima agilità, fisicità, abilità tecniche e comprensione tattica. Ha detto: "Con Adam, abbiamo guadagnato un attaccante che può aiutare la nostra squadra subito".

Al momento, la squadra dell'allenatore Pellegrino Matarazzo ha bisogno di aiuto. Le partenze chiave, tra cui il nazionale Maximilian Beier (al Borussia Dortmund) e Wout Weghorst (rientrato in prestito al FC Burnley), nonché l'infortunio al ginocchio di Ihlas Bebou, hanno lasciato grandi vuoti nella corsa alla Europa League del Hoffenheim.

Tuttavia, il loro scontro contro la squadra della Regionalliga Würzburger Kickers ha mostrato alcuni sviluppi positivi. Berisha, che era stato fuori per nove mesi a causa di una lesione del legamento crociato, è tornato in campo come sostituto e ha subito acceso l'entusiasmo. Tuttavia, non è stato sufficiente per portare il Hoffenheim alla vittoria, con un pareggio per 2-2 dopo 120 minuti.

Un biglietto per la gloria con un errore

Luca Philipp, che ha sostituito il portiere titolare Oliver Baumann, ha infine conquistato la vittoria con un 5-3 nella serie di tiri di rigore contro Würzburg. Tuttavia, ha commesso un grave errore. Al 11º minuto, ha lasciato scivolare un innocuo passaggio indietro di Kevin Akpoguma sotto il piede, dando a Enes Kuc l'opportunità di aprire le marcature per Würzburg.

"È stata una vittoria difficile", ha ammesso Matarazzo in seguito - la sua preparazione è stata ostacolata dall'uscita della direzione e dalle attività di trasferimento ritardate. "Certamente, è un tema", ha detto il realizzatore Marius Bülter, ma ha anche riconosciuto che la scarsa prestazione aveva poco a che fare con le circostanze. "Quando è il momento di guadagnare punti, dobbiamo concentrarci".

La squadra sa che ci sono ancora alcuni rinforzi in arrivo. "Avrebbe été meglio se fossero arrivati prima. Ce la faremo", ha spiegato il 31enne. "Siamo tutti entusiasti che la Bundesliga inizi e l'attenzione torni al calcio piuttosto che alle questioni periferiche".

Dopo aver acquisito Adam Hlozek come giocatore firmato, l'allenatore del Hoffenheim, Pellegrino Matarazzo, ha espresso fiducia nelle sue capacità, dicendo: "Con Adam, abbiamo guadagnato un attaccante che può aiutare la nostra squadra subito".

