- Hoffenheim esprime preoccupazione per la possibile molestia nei confronti di Hopp, derivante dai propri sostenitori della squadra.

Tifosi della TSG 1899 Hoffenheim hanno espresso per la prima volta il loro malcontento durante la pausa estiva, suscitando il sarcasmo di altri ambienti calcistici: "Hoffenheim ha addirittura un seguito di tifosi?". Il malcontento verso il benefattore Dietmar Hopp e il club è emerso all'inizio della 17ª stagione della Bundesliga. La situazione si è aggravata prima della prima partita casalinga contro Holstein Kiel sabato, con gli officiali del club che temevano che un gruppo di 20-40 ultras potesse causare l'interruzione della partita con striscioni offensivi.

Due gruppi di tifosi hanno dichiarato una faida contro la loro TSG, secondo il club. I tifosi sono attesi per generare ulteriori tumulti durante la prima partita casalinga a causa della loro rabbia.

"Non vogliamo sopprimere alcuna opinione, ma non vogliamo che Dietmar Hopp sia molestato nel suo stesso stadio", ha annunciato il club. L'obiettivo principale è portare i tifosi al tavolo delle trattative, dopo il loro completo shutdown della comunicazione con la TSG. Come primo passo, Hoffenheim prevede di rimuovere alcune sezioni dello stadio Sinsheim a causa della possibilità che vengano creati striscioni incendiari.

I tifosi hanno spesso accusato l'agenzia di giocatori Rogon, in particolare il suo co-fondatore Roger Wittmann, di avere un'influenza eccessiva all'interno del club. La relazione stretta di Wittmann con Hopp è stata l'oggetto della loro critica.

Tuttavia, la questione dell'influenza di Wittmann è ora secondaria. A luglio, la TSG, sotto la presidente ad interim Simone Engelhardt, che rappresenta il socio di maggioranza, ha lanciato un'offensiva sostanziale. Il club ha risolto con Rosen - solo l'avvocato Markus Schütz ha mantenuto la sua posizione tra gli ex membri del consiglio. Pirmin Schwegler, che ha servito come capo del calcio professionistico, ha lasciato anche gli affari operativi del club.

I tifosi hanno esibito striscioni con forti critiche nei confronti delle persone responsabili intorno all'arena Sinsheim e al centro di allenamento Zuzenhausen. Un poster recitava: "125 anni TSG - Costruito e distrutto - Grazie per niente!". Un altro poster prendeva di mira Hopp personalmente, dicendo: "Siamo il club. Hopp, lascialo stare!".

L'84enne miliardario e co-fondatore di SAP, Hopp, non ha ancora commentato la situazione. La sua influenza, anche come azionista della società operativa, viene ancora considerata sostanziale. Hopp aveva precedentemente rinunciato ai suoi diritti di voto alla società madre. Dal 2023, il club è ufficialmente considerato uno dei 50+1 club, che dà alla direzione più potere. La regola garantisce essentially che gli investitori non possono detenere la maggioranza dei voti nelle società di capitale dei club. Hoffenheim ha goduto di un permesso speciale a causa di Hopp per molti anni.

Jörg Albrecht, sindaco di Sinsheim, ora corre per la presidenza della TSG. Dopo il completamento del suo mandato come sindaco alla fine di agosto, Albrecht diventerà presidente dell'associazione "Anpfiff ins Leben", un progetto di Hopp.

I professionisti del calcio di solito ignorano simili turbolenze nella direzione. Tuttavia, la partenza di Rosen e Schwegler a metà della finestra di trasferimento pone anche sfide al partecipante alla Europa League: l'allenatore Pellegrino Matarazzo individua "alcuni siti di costruzione aperti" nella squadra e ammette candidamente: "Questo non è certo una preparazione ideale se si vuole iniziare un triplo carico". Spera che l'allenatore interim Frank Kramer rinforzi la squadra dopo la partenza di Rosen a metà della finestra di trasferimento e che la stabilità torni al club.

Il tentativo del club di rimuovere alcune sezioni dello stadio Sinsheim per prevenire striscioni incendiari viene visto come un tentativo di placare i gruppi di tifosi insoddisfatti. Despite the criticism towards Roger Wittmann and his influence, the focus has shifted to addressing the fans' grievances with Dietmar Hopp.

In mezzo a questo tumulto, altri club continuano a interrogarsi sul seguito della TSG 1899 Hoffenheim, rispecchiando il sentimento: "Anche la TSG 1899 Hoffenheim ha un seguito di tifosi?", indicando il tumulto all'interno del club.

