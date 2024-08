- Hoffenheim continua a sentire la pressione di Würzburg.

Nella sfida della DFB-Pokal, la squadra della Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim è scampata per un soffio ad una sconfitta umiliante contro il modesto club di quarta divisione Würzburg Kickers, vincendo 5-3 ai rigori dopo un match emozionante che si è concluso in parità al termine dei tempi supplementari. Non si è notato alcuna differenza di talento tra le due squadre.

Un errore del portiere sostituto di Hoffenheim, Luca Philipp, ha regalato un vantaggio iniziale a Würzburg al 11' minuto, con Enes Kuc che ha segnato davanti a 9.511 spettatori. Hoffenheim ha pareggiato grazie ad un autogol di Ebrahim Farahnak al 18' minuto.

Il gol di Moritz Hannemann ha scatenato l'entusiasmo tra i tifosi di Würzburg al 100' minuto, ma il pareggio di Marius Bülter al 107' ha portato la partita ai rigori. Nel tiro a segno, Philipp ha effettuato una grande parata contro il capitano di Würzburg, Dominik Meisel.

Würzburg ha vissuto una serata emozionante in Coppa, rafforzando le speranze di promozione in campionato. Tuttavia, non è riuscita a vendicarsi per l'incontro del primo turno del 2019, quando aveva anche pareggiato 3-3 dopo i tempi supplementari prima di perdere ai rigori. In una situazione simile, è caduta ancora una volta.

Tempi difficili per Hoffenheim

La scarsa prestazione di Hoffenheim ha ulteriormente peggiorato la sua situazione di preparazione. Dopo la partenza del manager di lungo corso Alexander Rosen e della maggior parte del suo staff, la rosa di Hoffenheim non è ancora al completo dopo il trasferimento di Maximilian Beier al Borussia Dortmund per €30 milioni.

Philipp, che ha sostituito Oliver Baumann, ha commesso un grave errore di valutazione su un facile passaggio indietro di Kevin Akpoguma, permettendo a Kuc di segnare in avvio di partita.

L'autogol di Farahnak è stato insolito. Il difensore, recentemente acquistato dal VSG Altglienicke, ha deviato accidentalmente il tiro di Alexander Prass nella propria porta.

Poco prima della fine del primo tempo, il portiere di Würzburg, Johann Hipper, ha respinto un tiro di Jacob Bruun Larsen sulla traversa. Due minuti dopo, il gol di Hannemann è stato annullato per un precedente fallo di mano.

Creare occasioni è rimasta un'impresa per Hoffenheim. Il ritorno di Mergim Berisha, che era stato fuori per nove mesi a causa di un infortunio al legamento crociato, ha dato loro qualche incoraggiamento. Tuttavia, è stato ai rigori che Hoffenheim ha infine conquistato il passaggio al turno successivo.

Nonostante la partita equilibrata, la squadra della Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim è stata criticata per la sua prestazione, continuando a lottare dopo la partenza del suo manager. Nonostante fosse passata in svantaggio all'inizio a causa di un errore del portiere sostituto Philipp, Hoffenheim è riuscita a conquistare il passaggio al turno successivo contro il Würzburg Kickers, una squadra di quarta divisione tedesca.

