- Hoffenheim con "alcuni siti aperti" prima di partire

Dopo una preparazione estremamente turbolenta, il TSG 1899 Hoffenheim entra nella nuova stagione senza un obiettivo chiaro e con molte domande senza risposta. "Non abbiamo ancora avuto l'opportunità di definire un obiettivo per questa stagione. La squadra non è ancora completa," ha dichiarato l'allenatore Pellegrino Matarazzo alla vigilia della prima partita della DFB-Pokal di venerdì (18:00/Sky) contro i Würzburger Kickers.

Soddisfazione per i lavori in corso nella squadra

"Se sono onesto, c'erano altri problemi che era più importante chiarire. Probabilmente verrà fatto nelle prossime settimane," ha aggiunto il 46enne. La partenza di quasi l'intero staff, compreso il lungo manager Alexander Rosen, ha ritardato le attività di trasferimento del club della Bundesliga della Renania Settentrionale-Vestfalia. Finora, l'unica nuova firma per il partecipante alla Europa League è Alexander Prass dello Sturm Graz.

Matarazzo ha espresso nuovamente la sua insoddisfazione per la pianificazione del personale prima della prima partita di campionato contro la squadra della Regionalliga bavarese. "Che ulteriori nuovi acquisti possano essere integrati solo dopo la preparazione è esattamente ciò che è insoddisfacente," ha detto. Allo stesso tempo, ha sottolineato: "So qual è la situazione in cui ci troviamo e stiamo cercando soluzioni. Al momento è ciò che è - e stiamo andando avanti."

Ritorno di Berisha imminente

Non è stata certo una preparazione ottimale, soprattutto perché iniziano un triplo carico con campionato, coppa e Coppa d'Europa. "Abbiamo alcuni lavori in corso aperti nella squadra. Domani inizia il turno e i lavori in corso sono ancora aperti, soprattutto riguardo alla posizione del difensore centrale," ha spiegato Matarazzo.

Inoltre, i Kraichgauer devono fare i conti con alcune assenze per infortunio e la partenza dell'attaccante nazionale Maximilian Beier (al Borussia Dortmund). Almeno, il ritorno dell'attaccante Mergim Berisha è previsto, che è stato fuori gioco per nove mesi a causa di un infortunio al legamento crociato. Dopo una conversazione con il medico della squadra e l'allenatore atletico, verrà deciso se l'ex Augsburger sarà già a Würzburg o nella settimana successiva per l'esordio in Bundesliga contro l'Holstein Kiel di nuovo in squadra.

Despite focusing on addressing other pressing matters, Matarazzo acknowledged the necessity of addressing the lingering issues in the squad, particularly at the central defender position. The return of Mergim Berisha, who has been sidelined for nine months due to a cruciate ligament tear, could provide some much-needed reinforcement, with his potential return either in Würzburg or for the Bundesliga opener against Holstein Kiel.

Leggi anche: