- Hoffenheim affronta un compito difficile in Europa League.

Hoffenheim dalla Bundesliga affronta ostacoli duri nella modificata Europa League. Questa squadra tedesca ospiterà giganti come Tottenham Hotspur dalla Premier League inglese, Olympique Lione della Francia, vincitori ucraini Dinamo Kiev, e campioni rumeni FCSB Bucarest nella fase a gironi in casa. Si profilano sfide all'estero con Porto del Portogallo, Sporting Braga, campioni danesi FC Midtjylland, e delegati belgi RSC Anderlecht. Questa formazione del gruppo è stata decisa a Monaco.

Tutte le 36 squadre (precedentemente 32) giocheranno quattro partite in casa e quattro in trasferta. Le prime otto squadre della fase a gironi passeranno al turno dei 16. Le squadre classificate dal nono al 24° parteciperanno a un turno di play-off per proseguire. Le prime partite sono previste per il 25/26 settembre. La fase a gironi si concluderà il 30 gennaio 2025. La grande finale si svolgerà il 21 maggio 2024 a Bilbao.

Hoffenheim dovrà affrontare una forte concorrenza durante la fase a gironi della Europa League, con partite contro Tottenham Hotspur, Olympique Lione, Dinamo Kiev e FCSB Bucarest in casa. Dopo la fase a gironi, le prime otto squadre passeranno agli ottavi di finale e Hoffenheim punta a ottenere un posto in questa prestigiosa fase.

