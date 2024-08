- Hoeneß si sta rivitalizzando: le difficoltà dello Stuttgart offrono a Chase un'opportunità

Anrie Grabs Attention with Stylish Mane si fa notare subito. Più attraente del suo caratteristico taglio di capelli è stata la sua impressionante debutto in Bundesliga. Anche se il difensore ha giocato solo gli ultimi 25 minuti nella sconfitta per 1:3 (1:1) di VfB Stuttgart contro SC Freiburg, è stato sufficiente per guadagnarsi un posto nella formazione titolare per il primo turno della DFB-Pokal contro Preußen Münster martedì (8:45 PM/ARD). Ora, è atteso per aiutare a evitare un inizio difficile per la seconda squadra di calcio tedesca.

Hoeneß Abbraccia il Miglioramento Atletico

"Anrie giocherà," ha dichiarato apertamente l'allenatore di VfB Sebastian Hoeneß. La crisi difensiva di Stoccarda offre un'ottima opportunità al giocatore con i capelli arruffati, che era principalmente noto agli esperti fino ad ora. Dal luglio 2022, il figlio di una madre giapponese e un padre americano è sotto contratto con VfB, ma ha giocato principalmente per la squadra riserve.

"Penso che abbia fatto bene," ha detto Hoeneß dell'apparizione di Chase lo scorso sabato a Freiburg. Aveva già fatto una buona impressione durante gli allenamenti pre-stagionali. Chase è "forte nell'aria e nei contrasti - sia a terra che in aria," ha spiegato Hoeneß. E anche a livello di calcio, il "talentuoso mobile" ha fatto passi significativi. Certo, Chase avrà bisogno di un "atmosfera positiva" a Münster, ha detto l'allenatore. Ma ha "piena fiducia" nel giovane.

Nel complesso deludente della prestazione di Stoccarda durante la derby a Freiburg, Angelo Stiller è entrato nel ruolo difensivo centrale. Tuttavia, Stoccarda ha bisogno del 23enne ancora di più a centrocampo - come playmaker. Tuttavia, poiché la situazione difensiva non è ancora migliorata e giocatori come Anthony Rouault e Leonidas Stergiou sono ancora indisponibili, Hoeneß sta ora mandando in campo il giovane Chase.

Un'Occasione per un Recupero Veloce

Dopo le sconfitte nella Supercoppa contro Bayer Leverkusen e nell'esordio in campionato a Freiburg, Hoeneß vede la partita di Münster come un'opportunità per un rapido recupero. "C'è l'occasione di correggere alcune cose," ha detto il 42enne. Vogliono utilizzare questa opportunità per migliorare nelle prossime settimane.

Münster ha avuto un inizio lento nella seconda lega e ha un solo punto dalle tre partite finora. Tuttavia, si deve presupporre che la partita sarà "duro," ha detto Hoeneß. L'entusiasmo tra i Westfaliani dopo la promozione è ancora alto. Ci sono "partite più belle" in arrivo. La squadra di Hoeneß ha bisogno del giusto atteggiamento. E un Anrie Chase nella forma in cui era lo scorso sabato.

