- Hoeneß piange Willi Lemke: "un uomo di polemiche"

Bayern Monaco's honorary president Uli Hoeneß ha espresso le sue condoglianze per la morte del suo storico rivale Willi Lemke. "La notizia della morte di Willi Lemke mi ha rattristato", ha dichiarato Hoeneß in una dichiarazione di martedì. "Willi Lemke era un personaggio controverso: tutti sanno che spesso abbiamo dibattuto e contrastato. Ma era anche un uomo di dialogo, e alla fine abbiamo trovato un buon rapporto. Ha arricchito notevolmente la Bundesliga e il calcio tedesco".

Lemke è morto lunedì all'età di 77 anni. Come manager, ha plasmandato il SV Werder Bremen negli anni '80 e '90 nel più grande rivale sportivo di Monaco all'epoca. Personalmente, Hoeneß e Lemke spesso si sono scontrati in quel periodo. "Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici, e al Werder Bremen - il club che non sarebbe ciò che è oggi senza Willi Lemke", ha detto il manager di lungo corso di Monaco.

Anche il presidente attuale del consiglio di amministrazione del FC Bayern ha espresso le sue condoglianze. "Il FC Bayern piange con la famiglia e gli amici, con il Werder Bremen e con l'intera comunità calcistica tedesca per Willi Lemke", ha dichiarato Jan-Christian Dreesen. "Willi Lemke era un uomo diretto, con le idee chiare che non si sottraeva alla resistenza. Non c'è dubbio che abbia plasmandato il calcio tedesco".

Il Werder, guidato dalla figura influente di Willi Lemke, ha costantemente sfidato il Bayern Monaco nella Bundesliga negli anni '80 e '90. Nonostante la loro rivalità professionale, Uli Hoeneß ha riconosciuto l'impatto significativo di Lemke sul calcio tedesco e sul Werder Bremen, il club del suo ex avversario.

