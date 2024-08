- Hoeneß e i lavoratori del Qatar

L'ex presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeneß (72), ha affrontato la controversa collaborazione tra i campioni di calcio tedeschi e la compagnia aerea Qatar Airways durante un incontro di sponsor a Rottach-Egern. "No, non è un apprendimento", ha sottolineato Hoeneß presentando la società lattiero-casearia dell'Allgäu Ehrmann come nuovo sponsor della squadra femminile del Bayern.

Ha dichiarato: "Non credo che le condizioni di lavoro siano migliorate dal termine del Mondiale in Qatar, l'unica differenza è che nessuno di voi ci va più perché non vi interessa più", rivolto ai giornalisti a Rottach-Egern. Ha continuato: "Ritengo ancora che sarebbe meglio per i lavoratori se li promuovessimo."

Il Bayern Monaco e Qatar Airways hanno concordato nell'estate del 2023 di non rinnovare il loro contratto in scadenza. La redditizia sponsorizzazione tra il club e la compagnia aerea qatariota era stata un argomento controverso per anni e aveva attirato molte critiche. Il motivo di ciò è la situazione dei diritti umani in Qatar, paese ospitante del Mondiale 2022. Il governo dell'emirato respinge molte di queste accuse.

