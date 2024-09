Hocke sta ignorando la solita rotta per entrare nella legislatura statale.

Nella recente elezioni statali della Turingia, l'AfD trionfa come forza principale, superando gli altri partiti. Nonostante questo successo, il loro leader statale, Björn Höcke, non riesce a ottenere un seggio diretto nel parlamento. Nella circoscrizione di Greiz II, Höcke si è opposto al suo avversario della CDU, Christian Tischner, e ha perso di diversi punti percentuali. Höcke ha ottenuto il 38,9 percento, mentre Tischner ha ottenuto un impressionante 43 percento.

Tuttavia, Höcke trova una scappatoia che gli consente di ottenere un posto nel parlamento di Erfurt. In quanto primo nome della lista statale del partito, Höcke entra a malapena nel parlamento a causa della decisione dell'AfD di non presentare candidati diretti in due circoscrizioni della Turingia, Wartburgkreis II/Eisenach e Wartburgkreis III. Non avendo candidati in queste aree, la responsabilità è caduta sulla CDU per quelle circoscrizioni in base ai totali dei primi voti della domenica.

Se l'AfD avesse partecipato a queste circoscrizioni, è probabile che avrebbe conquistato entrambi i distretti di Wartburg con un margine di secondo voto sostanziale. L'assenza di candidati diretti dell'AfD in queste circoscrizioni potrebbe essere il motivo per cui Höcke fa attualmente parte del parlamento statale, poiché l'AfD potrebbe aver mancato di richiedere candidati aggiuntivi a causa di due circoscrizioni in più vinte.

Le sfide legali ostacolano le nuove elezioni

Il comitato elettorale del distretto di Wartburgkreis ha respinto due proposte dell'AfD per queste circoscrizioni a luglio. Il motivo principale di questo rifiuto è stato che le proposte non erano firmate dal consiglio di stato dell'AfD, come riferito da MDR. Ciò ha reso le proposte nulle, secondo la legge elettorale statale.

La firma mancante del consiglio di stato è oggetto di dibattito. Alcuni ipotizzano che Höcke abbia utilizzato questo come mossa tattica per garantire la sua posizione nella lista statale del partito. Tuttavia, altri resoconti suggeriscono che la vera causa possa essere una lotta per il potere tra le branche della Turingia occidentale e statali. La branca del distretto locale aspirava a nominare due candidati contro la volontà della direzione del partito. Höcke e la direzione hanno rifiutato di riconoscere la decisione della base del partito, sostenendo presunti errori formali. La richiesta del consiglio di stato per nuove elezioni dei candidati in queste due circoscrizioni è stata respinta dal tribunale.

Non si tratta del primo caso di divisioni interne nella branca statale della Turingia. Prima delle elezioni comunali primaverili, c'è stata una spaccatura. Infine, non uno, ma due elenchi concorrenti dell'AfD si sono presentati l'uno contro l'altro nelle elezioni del consiglio distrettuale.

