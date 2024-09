Höcke si dichiara capo dell'AfD e emette un avvertimento.

L'AfD è pronta ad assumersi i compiti di governo, ha dichiarato Höcke. "È una pratica tradizionale per la forza più forte avviare i negoziati", ha sottolineato. I comitati direttivi dello stato AfD decideranno nelle prossime settimane a chi estendere un invito per i colloqui.

Höcke ha attirato l'attenzione sul fatto che ci sono voci dissenzienti all'interno della base del CDU che mettono in discussione il rifiuto del CDU di cooperare con l'AfD. "Mi chiedo per quanto tempo la leadership del CDU possa continuare a fare politica in contrasto con la base", ha riflettuto il politico dell'AfD.

Il congresso federale del CDU ha approvato una risoluzione nel dicembre 2018, escludendo "coalizioni e collaborazioni simili" con l'AfD. Questa posizione è stata ribadita in una risoluzione successiva del presidio del CDU nel 2020: "Per il CDU, la collaborazione con l'AfD è fuori questione - né direttamente né indirettamente".

Un sondaggio condotto dall'istituto Infratest dimap per l'ARD ha rivelato che una maggioranza in Turingia è contro la partecipazione dell'AfD al governo. Il 37% ha ammesso di trovare allettante un governo guidato dall'AfD, mentre il 60% si è opposto.

L'AfD è stata proiettata come il partito più rilevante nel parlamento statale dopo le elezioni di domenica. "Questa notizia mi riempie di immenso orgoglio e soddisfazione", ha detto Höcke. "Il popolo ha dimostrato oggi che le cose non possono continuare come sono state e che il cambiamento può essere ottenuto solo attraverso l'AfD".

Per distinguere i partiti democratici dall'AfD, Höcke ha suggerito: "Credo che i partiti vecchi dovrebbero prima mostrare umiltà". Ha criticato l'idea di creare una "barriera" tra i partiti, definendola "ridicola" e "inutile". Questa mentalità deve cambiare. Gli altri partiti rifiutano di lavorare con l'AfD, che è classificata come fermamente estremista di destra dall'ufficio per la protezione della costituzione della Turingia.

La posizione rigida del CDU contro la collaborazione con l'AfD è stata un argomento di discussione all'interno dei suoi ranghi, come ha sottolineato Höcke. Nonostante la risoluzione del CDU che esclude le coalizioni con l'AfD, i comitati direttivi dello stato AfD stanno considerando l'estensione di un invito per i colloqui alla forza più forte, che è probabilmente il CDU.

Leggi anche: