- Höcke e Voigt discutono sul lavoro obbligatorio per i rifugiati

Una disputa è scoppiata tra i candidati principali Mario Voigt (CDU) e Bjoern Hoecke (AfD) durante un dibattito televisivo sulla reintroduzione dell'obbligo di lavoro per i richiedenti asilo. "Parli solo e non agisci mai!" ha accusato Voigt Hoecke, membro di estrema destra dell'AfD. Il tema era perché meno di dieci richiedenti asilo nel distretto di Sonneberg, guidato dall'AfD, erano soggetti all'obbligo di lavoro, rispetto ai 100 nel distretto di Saale-Orla, guidato dalla CDU.

Hoecke ha insistito per fare una dichiarazione di apertura, nonostante il formato non lo prevedesse. Sulla questione, ha detto: "Questo è solo politichese". Invece, ha argomentato che le cause fondamentali dovrebbero essere affrontate.

"Signor Hoecke, lei è un uomo di paglia", ha detto Voigt, facendo riferimento alle politiche dell'AfD nel distretto di Sonneberg. "Dove ha la responsabilità, non fa nulla". L'AfD della Turingia è classificata dall'agenzia di intelligence dello stato come un gruppo estremista di destra confermato e viene monitorata.

In relazione alla disputa, l'agenzia di intelligence dello stato ha classificato l'AfD della Turingia, guidata da Bjoern Hoecke, come un gruppo estremista di destra confermato e ne monitora da vicino le attività.

Durante il dibattito acceso, Voigt ha messo in discussione l'impegno di Hoecke nell'applicazione degli obblighi di lavoro, dicendo: "Nel distretto di Sonneberg guidato dall'AfD, meno di dieci richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo di lavoro, mentre nel distretto di Saale-Orla guidato dalla CDU, sono più di 100".

