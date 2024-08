- Hocke deve ancora svelare la sua squadra governativa alternativa.

Nonostante la dichiarazione di Björn Höcke in una riunione di partito a Pfiffelbach lo scorso novembre, l'AfD della Turingia non ha ancora reso noto il suo gabinetto ombra a pochi giorni dalle elezioni. Né gli uffici stampa di Höcke né i rappresentanti dell'associazione statale hanno voluto commentare, sostenendo che "nessuno vuole avere a che fare con il signor Höcke". Il candidato principale della CDU, Mario Voigt, ha espresso sentimenti simili all'agenzia stampa tedesca.

Höcke ha annunciato i potenziali ministri per un governo dell'AfD alla conferenza, assicurando che avrebbero presentato un gabinetto ombra quando fosse stato opportuno, poiché erano attualmente al lavoro intensamente su di esso. In quell'occasione, aveva anche menzionato i ministeri che l'AfD intendeva mirare se avesse ottenuto la responsabilità del governo.

Nell'inverno del 2023/2024, l'AfD ha avuto la quota più alta in Turingia, superando il 30% di mercato. Da allora, il loro sostegno è leggermente diminuito a circa il 30%, ma rimangono al primo posto nei sondaggi.

La CDU ha presentato il suo gabinetto ombra, o potenziali ministri per un potenziale governo statale, diverse settimane prima. Voigt ha espresso la sua convinzione che Höcke stesse lottando per assemblare individui competenti. "Non ha nessuno con una conoscenza approfondita e quindi non può proporre nessuno".

Il leader della fazione della CDU, Voigt, prevede che un governo statale dovrebbe avere ministri con formazione professionale completata e residenza permanente in Turingia.

Voigt considera Höcke un rischio per la Turingia

L'incapacità di Höcke di proporre qualcuno che lo sostiene è un'ulteriore prova del potenziale pericolo che rappresenta per il paese se dovesse ottenere qualsiasi livello di responsabilità. "Questo dimostra che è impreparato e cerca la responsabilità in Turingia solo per creare più problemi per lo stato".

L'AfD della Turingia è stata classificata come sicuramente di estrema destra dalla protezione costituzionale statale e viene monitorata da vicino. In parlamento, sono per lo più isolati e nessuna delle partiti che sono entrate nel parlamento statale è disposta a formare una coalizione con l'AfD. Di conseguenza, è considerato improbabile che l'AfD otterrà la responsabilità del governo. Tuttavia, potrebbero ancora vincere più di un terzo dei seggi nel parlamento statale, bloccando potenziali comitati o impedendo la dissoluzione del parlamento statale.

