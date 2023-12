Ho usato l'analisi del DNA per trovare la mia famiglia di nascita e mi ha fatto attraversare 3 continenti.

Nel 1961 sono stata adottata alla nascita in California. Nel corso degli anni, ho cercato più volte la mia famiglia di nascita, ma sono sempre stato ostacolato da documenti sigillati e da funzionari che non si sono pronunciati. Nell'ultimo decennio, tuttavia, il test del DNA a domicilio e il facile accesso online ai documenti ufficiali hanno cambiato le carte in tavola.

Ho sputato in provette di plastica (una per ciascuno dei due grandi operatori del settore negli Stati Uniti: 23andMe e Ancestry.com), le ho spedite per posta e ho atteso con ansia i risultati. Quando l'e-mail arrivò all'inizio del 2022, rimasi sbalordito.

Dopo aver creduto per tutta la vita di essere un'americana bianca di base, ho scoperto che era vero solo a metà. La mia madre naturale era nata in Iowa. Ma si scoprì che mio padre era nordafricano.

Ho contattato le corrispondenze anonime del DNA attraverso 23andMe e i sistemi di messaggistica di Ancestry, ma nessuno mi ha risposto. Sono seguite settimane di ricerche su Ancestry.com e su vari database di documenti pubblici, finché non sono riuscita a identificare entrambi i miei genitori e a trovare le informazioni di contatto di una manciata di loro parenti stretti.

Scoprii che il mio padre naturale era nato a metà degli anni Trenta a Casablanca. Nella mia testa si affacciavano visioni romantiche di Humphrey Bogart e Ingrid Bergman che sfuggivano (per finta) ai nazisti.

Dai registri risulta che era emigrato negli Stati Uniti nel 1959 e si era stabilito a San Francisco. Mia madre era cresciuta a San Diego e anche lei si era trasferita a San Francisco subito dopo il liceo. Ma perché aveva lasciato il Marocco? Cosa l'aveva portata a San Francisco? Dovevo saperne di più.

Il primo contatto

Dopo giorni passati a immaginare il meglio e il peggio, stesi un copione su cosa dire a membri della famiglia geneticamente vicini che molto probabilmente non avevano idea della mia esistenza. Poi, con apprensione, mi misi in contatto con loro.

Con mio grande sollievo, sia la famiglia di mia madre che quella di mio padre mi hanno accolto a braccia aperte, nonostante lo shock per la mia esistenza.

Appresi subito che entrambi i miei genitori biologici erano morti e fui profondamente delusa di aver perso per sempre la possibilità di conoscerli. Le cose sarebbero andate diversamente se avessi cercato meglio prima?

Ma ero entusiasta del fatto che tutti i loro fratelli fossero ancora vivi.

Dalla mia nuova famiglia, misi insieme un abbozzo della storia dei miei genitori: Dall'altra parte del mondo, entrambi si erano scontrati con genitori difficili e se ne erano andati di casa alla prima occasione. Entrambi erano finiti in uno dei luoghi più liberi del mondo: San Francisco.

Lui lavorava come installatore di pavimenti nel quartiere di North Beach, lei faceva la cameriera e la ballerina. Ho immaginato che si fossero incontrati mentre lui installava i pavimenti in un nightclub dove lei lavorava.

A detta di tutti, deve essere stata una relazione molto breve. Mio padre viveva con una fidanzata e la sorella di mia madre dice di non aver mai sentito mia madre parlare di mio padre in alcun modo. A parte la sorella e sua madre, a nessun altro della sua famiglia è stato detto che era incinta. Anche la famiglia di mio padre dice di essere certa al 100% che a lui non sia mai stato detto nulla.

Ci furono altre grandi sorprese: Mi è stato detto che mia madre non ha mai avuto un altro figlio, e nemmeno un fidanzato serio, per il resto della sua vita. Da parte di mio padre, fui scioccata nel sapere che avevo un fratellastro e una sorellastra e decine di cugini in Francia e in Marocco.

Mi invitarono a visitarli. Ho prenotato un viaggio per conoscere l'enorme e accogliente famiglia di mio padre.

Sono stata accolta calorosamente

A Parigi, una cugina mi ha organizzato un'esuberante festa nella sua soleggiata casa di periferia, dove sono stata accolta calorosamente dall'intero ramo francese della famiglia. Mi hanno dato suggerimenti da addetti ai lavori, adatti ai miei interessi, su dove andare e cosa vedere al di fuori dei sentieri battuti.

Su loro consiglio, ho trascorso un pomeriggio in un enorme e bellissimo parco cittadino nella parte orientale di Parigi, chiamato Buttes-Chaumont. Ho cenato nell'equivalente francese di una tavola calda della classe operaia (un bouillon, dal nome del brodo) chiamato Julien. Era la terza volta che venivo a Parigi, ma ora la vedevo con occhi nuovi, immaginandomi come una sorta di figlio onorario della città.

Il Marocco era un altro mondo. Non avevo mai viaggiato in un Paese musulmano o al di fuori dell'Europa o delle Americhe. L'esperienza è stata una strana e magica combinazione di avventura all'estero e di viaggio confortevole, con l'aiuto della famiglia che si prendeva cura di me.

Ho trascorso i primi sei giorni nella città balneare di Dar Bouazza, a circa 45 minuti da Casablanca, dove la mia grande famiglia marocchina possiede una serie di case estive vicine a pochi metri dalla spiaggia. Le case sono costruite su una proprietà che mio nonno acquistò quasi un secolo fa (quando si pensava che il terreno fosse privo di valore) per sfuggire alla calura estiva di Casablanca.

Il francese è la lingua principale della famiglia e i miei zii non parlano inglese. Di solito qualche cugino più giovane era disponibile a tradurre, ma le conversazioni di gruppo a tavola o sul terrazzo posteriore erano sempre in francese, senza che io potessi partecipare. Ho deciso di imparare a conversare in francese entro la mia prossima visita.

Nonostante il divario linguistico, ho imparato a conoscerli tutti: lo zio severo, le zie materne, il cugino burlone. E ho riconosciuto in me stesso molti tratti della loro personalità e delle loro stranezze, come l'esuberanza, la curiosità e la furbizia.

Ho trascorso quasi una settimana divorando deliziosi e autentici pasti marocchini, come il tajine di agnello (arrosto a vapore con verdure nell'omonimo piatto di ceramica) e la pastilla (pollo o selvaggina speziata e tagliuzzata avvolta in pasta fillo), cucinati e serviti sulle terrazze in riva al mare dal piccolo personale domestico comune nelle case della classe media marocchina.

Esplorare una nuova patria

Tuttavia, volevo vedere di più della patria di mio padre, così sono partita per un tour di Fez e Marrakech organizzato da una cugina e suo marito, che si dà il caso siano proprietari di una compagnia di viaggi di lusso.

Queste due città erano bellissime e affascinanti, estranee eppure stranamente familiari. Le ho vissute in modo unico e molto personale grazie al mio viaggio nel DNA: come figlio di una sola generazione lontano dalla patria del padre.

Le guide professionali hanno creato tour personalizzati in base ai miei interessi e alla cultura e alla storia della mia famiglia appena scoperta, fino alla visita al mausoleo ancestrale della mia famiglia a Fez.

Ho visto le cose che mio padre avrebbe potuto vedere girando per le colorate medine (mercati) della città, dove le guide mi hanno presentato i negozianti con il mio nuovo nome di famiglia. Ho visto splendide moschee e inaspettate attrazioni laterali, come il più grande tempio ebraico di Marrakech, la Sinagoga Lazama. Ho osservato gli artigiani al lavoro, che realizzavano ceramiche, articoli in pelle e tessuti proprio come si fa da secoli.

Il momento clou del tour è stata una gita alle antiche rovine romane di Volubilis, tra Fez e la capitale marocchina Rabat. La città fu abbandonata da Roma intorno al III secolo e fu scavata solo all'inizio del XX. Vedere muri, fondamenta e mosaici pavimentali ben conservati sul posto - cosa che non si può vedere nelle Americhe - è stata un'esperienza superba per un'appassionata di storia come me.

Il tour è stato coronato da un'escursione sulle montagne dell'Alto Atlante per trascorrere un pomeriggio con una famiglia locale che mi ha dato una lezione di cucina in stile berbero, insegnandomi a stufare agnello e verdure in una tradizionale tagine marocchina.

Il patriarca mi ha persino prestato una djellaba, la tradizionale veste esterna marocchina, da indossare per una foto, che mi è sembrata al tempo stesso strana e stranamente confortante: una perfetta sintesi dell'intero viaggio.

Attenzione ai viaggiatori del DNA

Sottoporsi a un test del DNA a casa propria può farvi partire per la vostra grande avventura, voluta o meno.

L'ex corrispondente della CNN Samuel Burke ha creato un'intera serie di podcast in collaborazione con la CNN Philippines, "Suddenly Family", sulle sorprese - piacevoli e non - che possono derivare dall'analisi del DNA.

"Il test del DNA può aprire un vaso di Pandora di cui nessuno parla nel settore del DNA", ha detto.

Burke ha detto che alcune persone vogliono solo conoscere le condizioni di salute genetiche di cui possono essere portatrici. Molti altri vogliono solo saperne di più sulla loro etnia, "quanto sono irlandesi, ebrei o nativi americani". Ma pochi si rendono conto che i servizi di analisi li collegheranno ad altre persone, a volte in modo inaspettato.

Sia che non si sappia nulla del proprio background familiare, sia che si pensi di sapere tutto, è probabile che ci siano delle sorprese. Tra queste, Burke elenca la possibilità di scoprire che un genitore è stato infedele o che si è il prodotto di un'inseminazione artificiale. Oppure potreste scoprire di non essere biologicamente imparentati con uno dei vostri genitori.

Secondo Burke, essere preparati è fondamentale per evitare alcune delle insidie.

"Aspettatevi di scoprire qualcosa di inaspettato". E dice che se si sospetta qualcosa di negativo, si può scegliere di non condividere i risultati. Burke ha aggiunto che il miglior consiglio che ha sentito durante le sue relazioni sul DNA è "rallentare". Non bisogna diventare "impazienti di risolvere i misteri" e di condividere i risultati il più rapidamente possibile.

Che il test del DNA dia o meno risultati inaspettati, può ispirare viaggi affascinanti attraverso il Paese o, come nel mio caso, intorno al mondo.

Ciò che ho imparato durante la mia avventura, tuttavia, è che la parte migliore, anche più dei luoghi che si visitano, sono le persone con cui si lega, la nuova famiglia che è come te, ma anche molto diversa.

Questo racconto è stato pubblicato per la prima volta nel gennaio 2023 e ripubblicato nel dicembre 2023.

