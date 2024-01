Ho tutto il tempo per farlo": Novak Djokovic minimizza i problemi di infortunio in vista degli Australian Open

Il numero 1 del mondo è stato sconfitto per 6-4 6-4 - la sua prima sconfitta in terra australiana dal 2018, una serie di 43 partite - e ha ricevuto cure dall'allenatore al polso destro per il secondo incontro consecutivo.

L'Australia si è aggiudicata la vittoria per 3-0 e avanza alle semifinali della United Cup.

"Sapevo che probabilmente non sarei stato al 100% dal punto di vista fisico, emotivo e mentale nella settimana di apertura della stagione", ha detto Djokovic ai giornalisti, secondo quanto riportato da Reuters. "Non me lo aspettavo nemmeno io.

Non ero al mio livello, ma è stata una di quelle giornate in cui non mi sentivo al meglio in campo e il mio avversario ha giocato molto bene".

"Penso che starò bene, ad essere onesto", ha aggiunto Djokovic. "L'infortunio al polso ha avuto un certo impatto, soprattutto sul dritto e sul servizio. Ho tutto il tempo, credo abbastanza, per rimettermi in forma per gli Australian Open".

Il 24 volte vincitore del Grande Slam è il favorito assoluto per difendere la sua corona Down Under e conquistare il record dell'11° titolo degli Australian Open.

Il torneo inizia domenica 14 gennaio, con un giorno di anticipo rispetto al solito, per cercare di evitare i ritardi che l'anno scorso hanno provocato le critiche di alcuni giocatori.

Djokovic ha insistito sul fatto che il processo di ritorno alla piena salute non è "strano" per lui.

"Non è insolito", ha detto. "Mi sono trovato tante volte in questo tipo di situazione e so cosa devo fare insieme alla mia squadra per essere pronto. Spero di non subire infortuni questa volta.

"È su questo che lavoreremo, per portare il mio corpo nella giusta forma, in uno stato ottimale, in modo da potermi esibire ad alto livello durante, si spera, l'intero Australian Open".

Nel torneo misto a 18 squadre, la Polonia ha battuto la Cina per 3-0 ed è passata alle semifinali, mentre Francia e Norvegia sono attualmente in parità (1-1).

Nadal continua il suo ritorno dall'infortunio

Nel frattempo, il 22 volte campione del Grande Slam Rafael Nadal ha continuato il suo impressionante ritorno giovedì, battendo la wildcard australiana Jason Kubler per 6-1 6-2 e conquistando un posto nei quarti di finale del Brisbane International.

Nadal è partito subito bene, conducendo 5-0 nel primo set, nel suo secondo match di singolare dopo un anno di stop dovuto a un infortunio subito agli Australian Open 2023.

Kubler è riuscito finalmente a salire sul tabellone, ma il 37enne spagnolo ha proseguito il suo slancio fino al secondo set, conquistando la vittoria.

Nadal affronterà un altro australiano, Jordan Thompson, negli ultimi otto anni.

