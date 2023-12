'Ho solo fatto canestro': Jimmy Butler segna il record di franchigia nei playoff con 56 punti e i Miami Heat si portano in vantaggio per 3-1 sui Milwaukee Bucks, testa di serie numero 1.

In svantaggio di 14 punti nel quarto quarto, gli Heat hanno rimontato - guidati da uno scatenato Butler - e vinto 119-114 davanti al pubblico di casa, portandosi in vantaggio per 3-1 nella serie e mettendo i Bucks, testa di serie numero 1, sull'orlo di una precoce eliminazione.

Quando gli è stato chiesto del soprannome "Playoff Jimmy", che gli è rimasto impresso perché Butler ha sempre elevato le sue prestazioni quando arriva la postseason, il 33enne ha insistito che "non è una cosa".

"Non lo è. Sto solo facendo canestro", ha aggiunto.

Butler ha aggiunto anche nove rimbalzi, due assist e un blocco al suo capolavoro da 19 su 28. I suoi 56 punti hanno rappresentato un nuovo record personale di carriera, sia in regular che in postseason, e la quarta prestazione più alta nella storia dei playoff NBA.

Butler è passato da una media di 22,9 punti durante la stagione regolare a 36,5 punti nelle quattro partite di playoff giocate finora dagli Heat.

"Adoro l'aspetto competitivo dei playoff", ha dichiarato Butler, secondo quanto riportato da ESPN. "È qui che tutti i migliori giocatori... si presentano e si mettono in mostra. Non sto dicendo di essere uno di quei migliori giocatori, voglio solo essere considerato tale".

"Voglio fare di tutto per la mia squadra per vincere, insieme a tutti i giocatori di questo roster. Credo che [il presidente Pat Riley e l'allenatore Erik Spoelstra] mi abbiano voluto qui per un motivo. Sento che questa è una parte di quella ragione".

Dopo aver terminato la scorsa stagione come testa di serie numero 1 nella Eastern Conference, gli Heat hanno faticato a trovare una certa consistenza quest'anno e si sono classificati ottavi.

In questa stagione Miami ha avuto bisogno di due partite di play-in per raggiungere i playoff, perdendo prima contro gli Atlanta Hawks e poi battendo i Chicago Bulls per conquistare l'ultimo posto nei playoff.

Gli Heat sono anche a corto di uomini per questa serie di playoff, in particolare nel backcourt, dopo aver perso il Sesto Uomo dell'Anno dello scorso anno Tyler Herro per infortunio in gara uno e Victor Oladipo in gara tre.

Butler ha sopportato il peso di un carico di lavoro maggiore in modo straordinario e i suoi 56 punti sono stati superati nei playoff solo da Elgin Baylor, Michael Jordan e Donovan Mitchell.

Negli ultimi cinque minuti della partita di lunedì, secondo ESPN, Butler da solo ha superato i Bucks per 13-8.

La serie torna a Milwaukee per gara 5, dove i Bucks sperano di evitare l'ignominia di essere una testa di serie n. 1 eliminata dalla testa di serie n. 8.

Con Giannis Antetokounmpo ora disponibile dopo aver saltato gara 3 per un infortunio al ginocchio, i Bucks crederanno ancora di poter ribaltare la situazione, ma sarà un compito arduo anche per le notevoli capacità dell'attaccante 28enne.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com