- Ho sempre una compagna, ma condivido anche momenti intimi con la mia ragazza.

Cara Signora Peirano,

ultimamente ho fatto dei sogni strani in cui il mio partner mi lascia e vengo esposta in pubblico, come su un palcoscenico o in un'aula di tribunale. All'inizio non capivo, ma poi ho riflettuto e credo che questi sogni siano legati ad alcuni aspetti della mia vita che non combaciano perfettamente.

Sono una donna di 27 anni di Colonia che ha un gruppo di amici nella scena artistica di Berlino. La mia migliore amica mi ha presentato a questo gruppo anni fa e ogni tre o quattro settimane, quando sono a Berlino, partecipo a feste e mi divertisco con la gente.

Per circa sei o sette anni ho anche avuto una storia ricorrente con Jeanette, la sorella minore di un'amica. All'inizio era più un'esperimento per vedere com'è con le donne. In quel periodo ho anche dormito con altre donne per un po'.

Ma poi ho smesso di dormire con altre donne, non con Jeanette. Ogni volta che ci incontriamo c'è un'attrazione forte tra noi. Lei è molto attraente, si muove con grazia, bacia meravigliosamente e il sesso è fantastico. È rilassato, intimo, sensuale, caldo e fluido. Perfetto.

Ma non è nulla di più che questo.

Non ci scambiamo messaggi, non ci manchiamo quando non ci incontriamo e non desideriamo una relazione l'una con l'altra. Tutti nel nostro gruppo di amici di Berlino lo sanno e non è un grosso problema. Non ci sono relazioni stabili lì, solo relazioni temporanee.

Ma ora, sono stata con un uomo più grande (Vincent, 42) per più di un anno, che è serio con me e mi ha offerto di andare a vivere con lui. Succederà a luglio.

Stiamo bene insieme, è intelligente e mi ispira. E con lui posso esplorare il mondo da una prospettiva completamente diversa, come partecipare alla Biennale di Venezia o al festival del cinema di Cannes. E preferiamo stare in un hotel di lusso piuttosto che in un campeggio. All'inizio era strano per me, ma ora lo apprezzo davvero.

Amo Vincent e mi godo la vita con lui. Ma amo anche la mia vita e il mio gruppo di amici di Berlino. Vincent sta bene così. Sa separare le cose e non ha voluto unirsi a me finora. Ma recentemente un'amica di Colonia era con me a Berlino, che conosce anche Vincent e me molto bene, e mi ha visto ballare con Jeanette e poi è andata via con lei. E poi mi ha chiesto cosa stessi pensando e cosa avrebbe detto Vincent se avesse saputo.

E sembra strano, ma è stato solo in quel momento che ho realizzato cosa stessi effettivamente facendo. Da un punto di vista esterno, sembra una specie di vita doppia. Ma stranamente, non mi sento affatto in colpa per questo. Jeanette è Jeanette e Vincent è Vincent, ciascuno nel loro mondo, e ho una relazione separata con entrambi, e nessuno dei due toglie nulla all'altro.

Forse ero anche spaventata che Vincent mi avrebbe giudicata se avesse saputo che ero con una donna. Lui stesso ha reagito molto negativamente a un film gay una volta.

La grande domanda ora è: sono ingenua perché non ho nemmeno considerato che la mia relazione con Jeanette potrebbe essere un problema per Vincent?

Devo dirgli di lei o posso solo lasciar perdere? O devo "mettere fine" alla cosa con Jeanette, anche se non è nemmeno una relazione fissa o una storia?

Cosa dovrei fare?

Cordiali saluti,Alina G.

Sembra che la distanza tra i tuoi mondi sia ancora più grande, come se potessi quasi cancellare mentalmente uno quando sei nell'altro.

Quando sei fuori da Berlino, Jeanette sembra svanire sullo sfondo. E quando sei a Berlino, Vincent e il mondo che condividi con lui sembrano scomparire. È sempre stato così nella tua vita o hai imparato a separare i tuoi mondi da bambina, forse a causa del divorzio dei tuoi genitori e una rigida separazione tra "il mondo della mamma" e "il mondo del papà", dove non eri nemmeno autorizzata a parlare dell'altro?

Sembra una divisione forte che riesci a gestire con disinvoltura. E i sentimenti associati a questi mondi o a persone specifiche, li separi anche tu, facendoti sentire come se mancasse un pezzo di te.

E solo attraverso questa "dissociazione" - questa separazione - riesci a dimenticare cosa ti lega a Vincent e cosa potresti aver concordato riguardo alle relazioni esterne. Ci sono accordi, espliciti o impliciti, con lui sulla monogamia? È chiaro con Jeanette. Come ti sentiresti se Vincent facesse sesso con un'altra persona, o addirittura con più persone, senza pensarci troppo?

Accetteresti se ti dicesse che non significa nulla perché conosce questa persona da anni e ha avuto rapporti sessuali casuali con lei in passato e che non sta togliendo nulla a te?

Se sei a tuo agio con il fatto che tutti abbiano le proprie esperienze sessuali (ma non ne parlino), potresti discuterne con Vincent. Come ti sentiresti ad avere questa conversazione con lui? Accetterebbe o sarebbe la fine della relazione? Per alcune coppie, aprire la relazione è una soluzione.

La monogamia o l'esclusività sessuale è qualcosa che la maggior parte delle persone ha sentimenti contrastanti. La maggior parte vorrebbe avere i propri incontri sessuali senza sentirsi in colpa. Il problema è che queste stesse persone si sentirebbero ferite e deluse se il loro partner facesse lo stesso (o addirittura lo volesse).

Ehi!

Molti duo scelgono di astenerarsi da avventure sessuali con altri per evitare di dover gestire il fatto che il proprio partner fa lo stesso. In sostanza, è uno scambio: ti darò qualcosa perché voglio che tu ricambi con la stessa moneta. Qual è il tuo pensiero sulla mancanza di vincoli? Sembra che tu ottenga molto da Vincent nella relazione, ma dimentichi che dovresti ricambiare. Come reagiresti se i ruoli fossero invertiti? O cosa penseresti di un'amica che fa lo stesso nella sua relazione? Sei una di quelle persone che ignorano gli accordi anche in altri aspetti della vita (come non pagare i debiti, infrangere le promesse, non completare i compiti...)? E cosa ti aspetti dagli altri, soprattutto dal tuo partner, in termini di affidabilità?

Se ci sono discrepanze: come giustifichi questo per te stesso e trovi questa giustificazione valida e giusta?

Ogni volta che ti senti limitato da determinate regole, ti consiglio di rinavigare. Per fortuna, viviamo nel 21° secolo e le relazioni sono flessibili. Nessuna donna deve fare le faccende domestiche o crescere i figli da sola, nessun uomo deve essere l'unico sostenitore della famiglia, non c'è obbligo di sposarsi o convivere, e non c'è neanche l'obbligo di essere fedeli. Tantissime coppie scelgono relazioni aperte e fanno questa scelta. Penso che l'aspetto più importante sia la trasparenza. Una coppia dovrebbe avere un dialogo aperto sulle aspettative e gli accordi e attenersi ad essi. È così che si costruisce la fiducia.

Quindi, se desideri più libertà personale e vuoi concederne anche a Vincent, dovresti parlargliene.

Se non è d'accordo, hai ancora diverse opzioni: o lasci Jeanette e segui le regole, o lasci Vincent e vai avanti come vuoi. Oppure, continua i tuoi incontri segreti come hai fatto finora. Ma questo significa che dovrai continuare a soffocare i tuoi sentimenti e i sogni che fai sono un indizio che questo ti sta stressando a livello inconscio. Inoltre, c'è il rischio che la tua "vita segreta" venga scoperta alla fine. Le conseguenze sarebbero che Vincent subirebbe un grave tradimento e probabilmente ti lascerebbe anche lui. Vuoi davvero questo per lui? Nel mio lavoro, ho notato che molte persone sottovalutano i danni che una relazione può causare in anticipo.

E indipendentemente dal fatto che Vincent scopra la tua infedeltà o meno, tieni presente che non puoi ingannare e mentire alla persona più importante della tua vita, che sei tu stesso.

Cordiali saluti,

Julia Peirano

