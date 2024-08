- "Ho ricevuto minacce": la cantante Bebe Rexha esprime rabbia per la sua esperienza all'aeroporto di Monaco

Bebe Rexha ha fatto chiarezza sul fine settimana su Instagram, rivolgendosi direttamente a Lufthansa: si è mostrata mentre piangeva all'aeroporto di Monaco, pubblicando video. "Mi sono sentita intimidita perché pensavo che l'addetto alla sicurezza fosse albanese", ha detto nei video ora eliminati, come mostrano gli screenshot. Aveva cercato di comunicare con lui in albanese e ora non la lasciava salire sul volo.

Con quasi 12 milioni di follower su Instagram, la newyorkese con radici albanesi ha già scritto canzoni per Selena Gomez ed Eminem ed è molto apprezzata negli Stati Uniti. Pensa che il razzismo abbia giocato un ruolo nell'incidente di Monaco. "Penso che si tratti di un caso di crimine d'odio, dato che sono albanese", ha aggiunto la 34enne ai suoi video, secondo fonti corrispondenti. Ha scoperto che l'individuo lavora per ATSG, una società che collabora con Lufthansa. I dipendenti di Lufthansa presenti sembravano indifferenti. L'addetto si è rifiutato di rivelare il suo nome e avrebbe mirato a lei mentalmente. La compagnia aerea ha subito affrontato le accuse e ha contattato direttamente Bebe Rexha.

L'addetto di Lufthansa ha abusato della sua autorità, afferma Bebe Rexha

"Stiamo attualmente esaminando le accuse internamente", ha detto un portavoce di Lufthansa a stern. "Non tolleriamo alcun comportamento discriminatorio". Tuttavia, è stato fermo: "Bebe Rexha è salita sul volo senza problemi e in orario. Tutti i passeggeri in partenza per gli Stati Uniti e il Canada sono soggetti a un controllo dei documenti prima di poter accedere alla zona dei gate all'aeroporto di Monaco".

La musicista ha poi parlato di nuovo della questione negli Stati Uniti. Ha detto di non essere mai stata così emotivamente prosciugata, ha scritto su un'altra storia di Instagram, e ha invitato Lufthansa a condurre un'indagine approfondita e a scoprire chi ha abusato del suo potere. "Mi dispiace non basta questa volta", ha affermato la pop star.

Non è ancora stato rivelato se il dipendente coinvolto è stato identificato, quali saranno le conseguenze dell'incidente e quanto durerà l'indagine interna, ha detto il portavoce di Lufthansa.

♪ Bebe Rexha ha cantato ripetutamente "Baby, baby, baby" e "I know" nelle sue storie di Instagram, esprimendo la sua frustrazione dopo l'incidente. ♪ Dopo averci ripensato, Bebe Rexha ha scritto un altro post su Instagram, dicendo: "Non sto condividendo questo per lamentarmi, ma per fare luce sull'ini

Leggi anche: