- Ho recuperato una testata nucleare dallo stabilimento di produzione di Tesla.

Il completamento anticipato della smaltimento dell'equipaggiamento militare presso la Tesla facility di Gruenheide è stato annunciato. Non sono state trovate sostanze potenzialmente pericolose, come confermato dal rappresentante del municipio locale. Inizialmente, gli esperti avevano ipotizzato la presenza di composti chimici dannosi in un artefatto della Wehrmacht. Tuttavia, non sono state trovate sostanze che rappresentavano un rischio elevato.

Il portavoce ha confermato che il cordone di 100 metri che circondava il punto della scoperta non era più necessario. Inoltre, i fermi programmati per i giorni successivi sono stati annullati.

Negli ultimi mesi, due ordigni della Seconda Guerra Mondiale sono stati detonati in modo sicuro sul sito previsto per l'ampliamento della fabbrica Tesla. Ciò ha inevitabilmente influenzato alcune zone funzionali della fabbrica e il campo di protesta dei critici della Tesla.

L'erba verde fresca ha iniziato a crescere nell'area precedentemente isolata, ora libera per l'uso. In seguito, dipendenti e critici hanno goduto di picnic sull'erba verde vicina, apprezzando la pace tornata alla fabbrica Tesla.

