"Ho più soluzioni che problemi, ma"...

Le scoperte scientifiche sul riscaldamento globale e le sue conseguenze suscitano ansia e senso di impotenza in molte persone. Il giornalista scientifico Dirk Steffens, tuttavia, guarda alla crisi con molta più ottimismo. Spiega in un'intervista con ntv.de che le soluzioni sono già sul tavolo e ora è il momento di applicarle. Secondo lui, non c'è alternativa sensata all'ottimismo - né nelle crisi personali né nei grandi problemi dell'umanità. E questo, dice, è alla fine una questione di logica.

Signor Steffens, raramente ho letto una frase più ottimistica della seguente sul tuo profilo Instagram: "Attraverso la morte, la vita diventa immortale". Puoi spiegarlo in dettaglio?

Può sembrare filosofico, ma in fondo è una questione di scienze naturali. L'evoluzione ha bisogno della morte. Se gli organismi fossero immortali, non potrebbero adattarsi ai cambiamenti, come un mondo più caldo, più freddo o più umido. O, per dirla in un altro modo: la vera vita sono i geni nei corpi e il loro obiettivo è vivere in una catena ininterrotta di corpi ospiti diversi verso l'infinito. La morte sostituisce i vecchi corpi ospiti, possibilmente meglio adattati, con dei nuovi. Più adatti alla sopravvivenza. Ecco come la morte rende la vita immortale. Questo conferma ancora una volta perché le scienze naturali sono la più felice di tutte le scienze. Può avere dimensioni spirituali, dà speranza.

Tuttavia, le minacciose scoperte sul cambiamento climatico o l'estinzione delle specie spesso suscitano più ansia per il futuro che speranza in molte persone.

Lasciami provare con una parabola un po' macabra: un collega mio una volta si ammalò dopo un'esplorazione e finì in ospedale. Non stava affatto bene. Dopo un po', il dottore entrò - sorridente - e disse: "So cosa hai. Hai la peste". Certo, all'inizio può sembrare un messaggio terrificante, ma il viso sorridente è giustificato perché grazie alle scienze naturali sappiamo che la peste, se riconosciuta in tempo, è facilmente curabile con un antibiotico. In un certo senso, questa è la situazione in cui si trova l'intera razza umana. Ci troviamo di fronte a minacce potenzialmente letali perché stiamo distruggendo i sistemi naturali. Ma sappiamo anche cosa possiamo fare contro di essa. Abbiamo addirittura più soluzioni che problemi, ma finora siamo stati troppo esitanti nel metterle in pratica. Questo è pericoloso: se aspetti troppo con la medicina, non c'è più cura.

Devi spiegare meglio. Quali sono le soluzioni per il cambiamento climatico e perché non le stiamo mettendo in pratica?

Nel contesto del cambiamento climatico ci sono due domande principali: come possiamo vivere in un mondo più caldo? E come possiamo rallentare il cambiamento climatico? Abbiamo già risposte a entrambe. Innanzitutto, dobbiamo adattare le nostre città, il nostro stile di vita e ci sono già molti concetti per farlo. In secondo luogo, dobbiamo pensare a come ridurre le emissioni di gas serra e alla fine rimuoverle dall'atmosfera. L'ingegneria geologica è un keyword, ma non deve essere solo una questione di grandi macchine che tirano fuori i gas serra dall'atmosfera. Ci sono anche metodi naturali. Ad esempio, aumentare il numero di balene o pinguini, che fertilizzano le alghe marine con i loro escrementi, che poi assorbono molta CO2, aiuterebbe. In un certo senso, una maggiore conservazione della natura potrebbe fare di più per la protezione del clima che futili discussioni sui limiti di velocità sulle autostrade. Ci sono decine di approcci che potrei raccontarti.

Infatti.

Prendiamo l'agricoltura come altro esempio. La società continuamente discute su come dovrebbe essere gestita. Agricoltori e ambientalisti spesso valutano i problemi molto diversamente. Tuttavia, la scienza sa già abbastanza bene quali metodi agricoli sarebbero migliori, come l'agricoltura rigenerativa. O l'ingegneria genetica utilizzata responsabilmente. E un uso moderato di chimici. Non dobbiamo demonizzare nulla, dobbiamo rimanere aperti. Non voglio dare l'allarme, sarebbe ingenuo. Ma se guardiamo alle cose in modo fattuale, possiamo affrontare i grandi problemi del nostro tempo.

Despite existing solutions, many people are dominated by hopelessness and frustration. Should research more aggressively promote its positive findings to the public?

If people had more and deeper knowledge about the potential of natural science, they would probably also better understand how great the possibilities are to make this planet a better place. However, it doesn't help to just be right if you can't convince the majority that it's the right way.

How can this succeed?

A good example is Denmark. There, a CO2 tax for farmers who fatten pigs or keep large numbers of cows has just been introduced. What would be unthinkable here, went over the stage in Denmark without any farmers' protests. The main reason is likely that the farming community was involved in the planning from the beginning. Moreover, the income tax for farmers is to be reduced at the same time. This means that a farmer who behaves reasonably will have just as much in his pocket as before. And yet, every tonne of CO2 that arises from livestock farming is given a price. By the way, this is also a good solution: if we used price policy more in the fight against climate change, we would have to talk less about renunciation and bans.

Now, natural science can provide hope in the topic of climate change. But it helps less with other crises, such as war and flight. How can one remain optimistic nevertheless?

**Ho fatto mio il motto del filosofo Karl Popper: "Non c'è alternativa ragionevole all'ottimismo". Chi si arrende ha già perso. La nostra narrazione del futuro deve essere positiva. Immaginate: stiamo attraversando il deserto, dove non c'è assolutamente niente - né acqua né piante. Suggerisco di costruire qui la più grande impresa architettonica dell'umanità, che per inciso costa incredibilmente tanto e richiede incredibilmente tanto tempo. Un edificio senza uso pratico, in cui nessuno può vivere. Probabilmente pensereste "è pazzo".

Ammetto: sì.

Ma è esattamente così che sono state create le piramidi di Giza, ancora oggi uno dei più grandi monumenti culturali della storia umana. Quello che voglio dire è il potere della narrazione. Sia essa religiosa, politica o sociale. Le storie creano prospettive. Il futuro sarà ciò di cui parliamo oggi, perché le narrazioni tracciano il percorso. Senza di loro, non possiamo risolvere i problemi.

Questo può costare molta forza. Non ci sono anche situazioni, possibly hopeless, in cui sarebbe più ragionevole ammettere il fallimento e arrendersi?

**Chiaro, nella vita di tutti i giorni, ma non nei grandi problemi umani, perché il fallimento non è un'opzione lì. Perché allora arrendersi significherebbe semplicemente la fine della civiltà. In fondo, essere ottimisti è una questione di logica e sopravvivenza. Per esempio, se il ritmo di estinzione delle specie continua così, la specie Homo sapiens non esisterà più su questo pianeta per molto tempo. Lo sappiamo con certezza. Dobbiamo quindi agire. E per farlo, dobbiamo almeno poter sperare che ci sia una concreta possibilità di mettere sotto controllo il problema. Chi giustifica l'inattività dicendo che tanto non funzionerà comunque, sta andando incontro alla rovina. È questo che intendevo con: l'ottimismo è l'unica - ragionevole - opzione. Il pessimismo è irragionevole. Un atteggiamento ottimista implica anche l'obbligo di agire, di assumersi la responsabilità.

Si può dire, alla luce di questo, che l'ottimismo va oltre la semplice speranza?

Assolutamente. Direi che un'ottimismo che spera e non agisce è inutile. In realtà, l'ottimismo viene spesso confuso con la speranza ingenua o la fede. Conoscete quella storia ebraica? Un rabbino chiede a Dio di aiutarlo durante un'alluvione, ma l'acqua continua a salire. Quando il rabbino deve fuggire al piano superiore della sua casa, passa una barca, ma lui non ci sale perché crede che Dio lo salverà. L'acqua sale, deve andare sul tetto, passa un'altra barca, ma lui ancora non ci sale perché si fida di Dio. Quando l'acqua finalmente gli arriva al collo, chiama il cielo: Dio, perché non mi hai salvato? E Dio risponde: Ti ho salvato due volte, ma non hai agito. Ecco perhaps la differenza tra ottimismo e fede o speranza vuota. L'ottimismo si impegna nell'azione.

Molte persone direbbero che, in un'epoca piena di crisi, la fede give loro la fiducia e quindi la forza per continuare.

Non si deve dimenticare perché è nata la religione. In passato, le persone viaggiavano in orde in competizione. A un certo punto è emersa una struttura: le orde hanno iniziato a incontrarsi in grotte, sono state formate le tribù e alla fine l'agricoltura. Questo è stato possibile solo perché è stata creata una narrazione che ha portato diverse orde a cooperare. Questa narrazione era spesso religiosa. Fare lavorare insieme le persone verso un obiettivo comune è una funzione pratica delle religioni. Ci sono scienziati che dicono che la nostra civiltà non sarebbe potuta sorgere senza l'invenzione della religione. Qui è importante: si tratta dell'invenzione della religione, non della verità della religione.

Si dice spesso che i tedeschi sono in ritardo nella loro capacità di essere ottimisti. Come giornalista scientifico, hai viaggiato molto. Hai notato una differenza nella capacità di essere fiduciosi tra le diverse culture?

Sì. E questo mi dà davvero molti enigmi. È paradossale che ci lamentiamo così tanto del nostro paese, anche se stiamo meglio di molti altri. Ho incontrato persone in paesi molto più poveri, come l'Etiopia, la Bolivia o la Repubblica Centrafricana, che sembravano molto più ottimiste di molti di noi. Si può solo speculare perché sia così. perhaps la nostra prosperità è a blame. È così buona che inconsciamente sorge il sentimento che possa solo peggiorare. L'avversione alla perdita può avere un effetto depressivo. Ma questo è solo una speculazione. Non posso spiegare perché, ma ho sentito più ottimismo in molti circoli culturali che tra di noi.

Sarah Platz ha parlato con Dirk Steffens

Despite the challenges presented by global warming and climate change, the Commission has advocated for optimism, suggesting that the solutions are already within our reach.

In fact, Dirk Steffens, a science journalist, stresses that if we apply the existing solutions for climate change with vigor and determination, we can turn the tide and create a better future for all.

Leggi anche: